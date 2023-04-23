Невечная память

В Пермском крае неизвестные снесли мемориал в память о литовцах и поляках, сосланных сюда на лесозаготовки в период советских политических репрессий. Памятник был установлен семь лет назад на кладбище заброшенного спецпоселения Галяшор и не имел официального статуса, однако за ним ухаживали жители соседнего села, потомки репрессированных и правозащитники. Власти края пока не отреагировали на ситуацию, но экс-омбудсмен региона, член СПЧ Татьяна Марголина намерена направить официальные запросы о произошедшем. Правозащитники возмущены уничтожением мемориала и напоминают, что репрессированные и их родственники имеют право на память.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из архива члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой Фото: Из архива члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой

Об уничтожении памятника репрессированным иностранцам стало известно 21 апреля, когда жители соседнего села Велва-База пришли убраться на кладбище. Как пишет издание Parmanews.ru, судя по характеру повреждений, мемориал был снесен еще раньше. «Причем техника, с помощью которой это было сделано, не проходила через деревню, где они живут (местные жители.— “Ъ”). Она прошла как-то в обход,— заявила СМИ член Совета по правам человека при президенте, экс-омбудсмен Пермского края Татьяна Марголина.— Мне очень стыдно за такие действия в Пермском крае. Стыдно перед памятью людей. Произошедшее не укладывается в Концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Это вопреки ей».

По данным общества «Мемориал» (внесено в реестр иностранных агентов, затем ликвидировано по требованию суда), поселок Галяшор был основан в 1932 году. Туда до конца 1940-х годов направляли спецпереселенцев, в том числе ссыльных иностранцев, работать на лесозаготовках. Позже поселок был заброшен, однако там сохранилось кладбище ссыльных. В 2016 году на средства группы граждан Литвы (часть из которых родилась в Галяшоре) там был установлен памятник. На бетонном основании была воздвигнута стела из дерева с прорезью в виде христианского креста. На металлических табличках были написаны 89 имен и фамилий ссыльных. Также там была надпись: «Здесь покоятся литовцы, поляки — жертвы политических репрессий 1945 года. Мы вас помним, любим, скорбим. Соотечественники». В «Мемориале» подчеркивали, что все люди, чьи имена были на памятнике, были реабилитированы в России как жертвы политических репрессий.

Татьяна Марголина заявила, что сделает официальные запросы о сносе памятника. Глава Кудымкарского округа Наталья Стоянова сообщила “Ъ”, что не в курсе ситуации; в краевом правительстве пока не ответили на запрос.

Член Общественной палаты Пермского края Надежда Агишева рассказала, что кладбище в Галяшоре официально закрыли в 1970-е годы. Оно располагается на землях лесного фонда и не обслуживается муниципалитетом, поэтому любые работы там — даже очистка могил — формально находятся вне правового поля. «Памятник в Галяшоре официального статуса не имеет. Но я считаю, что мемориал не нарушает ничьих прав и не наносит вреда лесному фонду,— сказала Надежда Агишева.— Он был установлен по инициативе жителя Перми Антанаса Гуркшниса, выросшего в этом поселке. Смысл его установки был в том, чтобы сохранить имена умерших репрессированных литовцев». По словам госпожи Агишевой, перед пандемией коронавируса были попытки узаконить памятник и перевести землю под ним в муниципальную собственность.

Минувшей осенью организация «Центр исторической памяти» обратилась в региональную инспекцию по охране объектов культурного наследия с просьбой присвоить всему урочищу Галяшор статус памятного места, но получила отказ.

«Думаю, что авторы этого вандализма оправдывают его сносом советских памятников в Литве. Но этот памятник не содержит никаких политических символов "недружественных" государств»,— сказала она.

«Снос этого памятника — подлый, мерзкий, злонамеренный акт бессовестных и бесчестных людей: и заказчиков, и организаторов, и исполнителей,— прокомментировал в соцсетях экс-сотрудник пермского "Мемориала" Иван Васильев.— Погребенные там люди были насильно вывезены из своих родных мест, лежат в чужой земле и не в ответе за происходящее сейчас. Они имеют право на память, их родные и соотечественники имеют право на память».

Добавим, в 2019 году полиция пыталась помешать «мемориальцам» и литовским волонтерам ухаживать за могилами в Галяшоре. Сотрудники МВД посчитали, что в ходе работ на кладбище якобы были незаконно срублены несколько деревьев. Они возбудили уголовное дело, которое позже было приостановлено. Также полицейские обвинили одного из местных жителей в нарушении правил регистрации иностранцев. Мужчина был оштрафован, но при апелляции его оправдали.

Евгения Ахмедова, Пермь