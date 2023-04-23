Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Невечная память

Уничтожен памятник репрессированным иностранцам

В Пермском крае неизвестные снесли мемориал в память о литовцах и поляках, сосланных сюда на лесозаготовки в период советских политических репрессий. Памятник был установлен семь лет назад на кладбище заброшенного спецпоселения Галяшор и не имел официального статуса, однако за ним ухаживали жители соседнего села, потомки репрессированных и правозащитники. Власти края пока не отреагировали на ситуацию, но экс-омбудсмен региона, член СПЧ Татьяна Марголина намерена направить официальные запросы о произошедшем. Правозащитники возмущены уничтожением мемориала и напоминают, что репрессированные и их родственники имеют право на память.

Фото: Из архива члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой

Фото: Из архива члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой

Об уничтожении памятника репрессированным иностранцам стало известно 21 апреля, когда жители соседнего села Велва-База пришли убраться на кладбище. Как пишет издание Parmanews.ru, судя по характеру повреждений, мемориал был снесен еще раньше. «Причем техника, с помощью которой это было сделано, не проходила через деревню, где они живут (местные жители.— “Ъ”). Она прошла как-то в обход,— заявила СМИ член Совета по правам человека при президенте, экс-омбудсмен Пермского края Татьяна Марголина.— Мне очень стыдно за такие действия в Пермском крае. Стыдно перед памятью людей. Произошедшее не укладывается в Концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Это вопреки ей».

По данным общества «Мемориал» (внесено в реестр иностранных агентов, затем ликвидировано по требованию суда), поселок Галяшор был основан в 1932 году. Туда до конца 1940-х годов направляли спецпереселенцев, в том числе ссыльных иностранцев, работать на лесозаготовках. Позже поселок был заброшен, однако там сохранилось кладбище ссыльных. В 2016 году на средства группы граждан Литвы (часть из которых родилась в Галяшоре) там был установлен памятник. На бетонном основании была воздвигнута стела из дерева с прорезью в виде христианского креста. На металлических табличках были написаны 89 имен и фамилий ссыльных. Также там была надпись: «Здесь покоятся литовцы, поляки — жертвы политических репрессий 1945 года. Мы вас помним, любим, скорбим. Соотечественники». В «Мемориале» подчеркивали, что все люди, чьи имена были на памятнике, были реабилитированы в России как жертвы политических репрессий.

Татьяна Марголина заявила, что сделает официальные запросы о сносе памятника. Глава Кудымкарского округа Наталья Стоянова сообщила “Ъ”, что не в курсе ситуации; в краевом правительстве пока не ответили на запрос.

Член Общественной палаты Пермского края Надежда Агишева рассказала, что кладбище в Галяшоре официально закрыли в 1970-е годы. Оно располагается на землях лесного фонда и не обслуживается муниципалитетом, поэтому любые работы там — даже очистка могил — формально находятся вне правового поля. «Памятник в Галяшоре официального статуса не имеет. Но я считаю, что мемориал не нарушает ничьих прав и не наносит вреда лесному фонду,— сказала Надежда Агишева.— Он был установлен по инициативе жителя Перми Антанаса Гуркшниса, выросшего в этом поселке. Смысл его установки был в том, чтобы сохранить имена умерших репрессированных литовцев». По словам госпожи Агишевой, перед пандемией коронавируса были попытки узаконить памятник и перевести землю под ним в муниципальную собственность.

Минувшей осенью организация «Центр исторической памяти» обратилась в региональную инспекцию по охране объектов культурного наследия с просьбой присвоить всему урочищу Галяшор статус памятного места, но получила отказ.

«Думаю, что авторы этого вандализма оправдывают его сносом советских памятников в Литве. Но этот памятник не содержит никаких политических символов "недружественных" государств»,— сказала она.

Как восприняли смерть Сталина в СССР и за его пределами

«Снос этого памятника — подлый, мерзкий, злонамеренный акт бессовестных и бесчестных людей: и заказчиков, и организаторов, и исполнителей,— прокомментировал в соцсетях экс-сотрудник пермского "Мемориала" Иван Васильев.— Погребенные там люди были насильно вывезены из своих родных мест, лежат в чужой земле и не в ответе за происходящее сейчас. Они имеют право на память, их родные и соотечественники имеют право на память».

Добавим, в 2019 году полиция пыталась помешать «мемориальцам» и литовским волонтерам ухаживать за могилами в Галяшоре. Сотрудники МВД посчитали, что в ходе работ на кладбище якобы были незаконно срублены несколько деревьев. Они возбудили уголовное дело, которое позже было приостановлено. Также полицейские обвинили одного из местных жителей в нарушении правил регистрации иностранцев. Мужчина был оштрафован, но при апелляции его оправдали.

Евгения Ахмедова, Пермь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...