«РИА Новости»: к «Троице» в храме Христа Спасителя ежедневно подходит 5–6 тыс. человек

К иконе «Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя в Москве подходят 5–6 тыс. паломников каждый день. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в Русской православной церкви (РПЦ).

«К иконе ежедневно подходят 5–6 тыс. человек. Все они получают буклеты с молитвой и икону Троицы на память о посещении храма»,— добавил собеседник агентства.

15 мая РПЦ сообщила, что Владимир Путин решил вернуть ей икону «Троица». 16 мая патриарх Кирилл попросил администрацию президента согласовать перенос иконы в храм Христа Спасителя на празднование Троицы 4 июня. Комиссия экспертов просила Минкульт с просьбой предотвратить разрушение «Троицы». Ведомство сообщило, что икону из храма отправят на реставрацию, она может занять до года. Вчера, 16 июня, РПЦ продлила пребывание «Троицы» в храме на месяц.

Лаура Кеффер