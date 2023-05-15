Чем известна «Троица» Андрея Рублева

15 мая Русская православная церковь сообщила, что президент России Владимир Путин принял решение вернуть ей икону «Троица» Андрея Рублева. Сейчас икона находится на хранении в Третьяковской галерее в Москве. Чем известна икона — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Икона «Троица» Андрея Рублева в Третьяковской галерее в Москве, 1981 год

Фото: Александр Лыскин / РИА Новости Икона «Троица» Андрея Рублева в Третьяковской галерее в Москве, 1981 год

Фото: Александр Лыскин / РИА Новости

Икона «Троица» написана Андреем Рублевым по просьбе игумена Троицкого монастыря (ныне — Троице-Сергиева лавра). Точные даты написания неизвестны. По распространенной версии, ее создали во время строительства и росписи иконостаса каменного Троицкого собора в 1420-е годы. Считается единственной дошедшей до наших дней иконой, полностью созданной Андреем Рублевым.

На иконе изображен сюжет из Ветхого Завета (книга Бытия, глава 18) о явлении Бога в виде трех странников: Отца, Сына и Святого Духа. Позади Отца изображен дом, позади Сына — дерево, позади Святого Духа — гора. На столе находится чаша с головой жертвенного тельца. Этот сюжет христиане считают прообразом причастия.

Размер иконы — 142 на 114 см. Она написана яичной темперой на липовой доске и затем покрыта левкасом — меловым клеем на основе льняного масла, который использовали для закрепления изображения вместо лака. Из-за того, что клей со временем темнел, художники периодически прописывали новое изображение поверх него.

В общей сложности икона находилась в Троицком соборе около 500 лет. Большую часть этого времени ее скрывали от прихожан оклады. В 1575 году царь Иван Грозный впервые преподнес иконе золотой оклад, в 1600 году Борис Годунов — золотой оклад с драгоценными камнями. С 1800-х годов ее почти полностью покрывал серебряный оклад, из-под которого виднелись только стопы, кисти рук и лики ангелов.

В 1904–1905 годах реставратор Василий Гурьянов нашел способ снять старое покрытие и очистил икону от наиболее поздних наслоений. В ноябре 1918-го — январе 1919 года в отделении Центральных государственных реставрационных мастерских при Сергиевском историко-художественном музее продолжили процесс очистки. Полностью раскрыть икону удалось реставраторам под руководством художника Игоря Грабаря. После реставрации икона вернулась в Троицкий собор и висела в нем без оклада.

В 1920-е годы после проведенной реставрации сделаны первые репродукции «Троицы». В 1929-м многие из вновь открытых средневековых русских икон впервые показали на выставке в Германии. «Троица» Андрея Рублева не покидала СССР, но ее копия побывала в Берлине, Кельне, Гамбурге и Мюнхене. По одной из версий, советские власти так искали покупателей.

В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР «Троица» была передана в Государственную Третьяковскую галерею для проведения временной выставки. Затем иконе присвоили инвентарный номер и оставили на постоянном хранении. В 1941–1944 годах, во время Великой Отечественной войны, икона вместе с другими ценностями находилась в эвакуации в Новосибирске.

4 ноября 1993 года в Москве на Красной площади открыли восстановленный храм Казанской иконы Божией Матери. На его освящении президент России Борис Ельцин заявил, что «Троица» Рублева вернется православной церкви и разместится в специальном защитном саркофаге. Из-за протестов историков и деятелей культуры икона осталась в музее — противники перемещения замечали, что она может храниться только при особом температурно-влажностном режиме.

В 2007 году «Троица» временно переехала из здания Третьяковки в Лаврушинском переулке в здание на Крымской набережной на время выставки «Европа — Россия — Европа». После этого на иконе обнаружили значительные повреждения: отставание грунта и красочного слоя, растрескивание основы и расхождение досок по стыкам. Реставрация шла около года. В следующие 15 лет икона не покидала пределов Третьяковской галереи.

16 июля 2022 года икона доставлена в Троице-Сергиеву лавру по личной просьбе патриарха Кирилла. Ее привезли в монастырь для празднования 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. 19 июля 2022 года «Троица» была возвращена. В декабре того же года стало известно, что икона вернулась в экспозицию Третьяковской галереи.