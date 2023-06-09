Минкульт: «Троицу» из храма Христа Спасителя отправят на реставрацию, она может занять до года

Икону «Святая Троица» Андрея Рублева, которая находится в храме Христа Спасителя, отправят на реставрацию, сообщила глава Минкульта Ольга Любимова. Проводить реставрацию будет Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря, она может занять до года.

Госпожа Любимова в интервью «Известиям» рассказала, что будет собран научный совет. Также планируется изготовить для иконы новую капсулу, которая будет «еще серьезнее, еще безопаснее для этого образа». После реставрации «Троицу» направят в музей при Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде.

«"Троица" остается в государственной коллекции. С этим согласна и церковь. Это не передача из федеральной собственности государственного каталога Российской Федерации музейных ценностей в пользование. Это — ответственное пользование внутри музейного сообщества, где и министерство культуры, и руководство музея лавры будут нести ответственность за сохранность образа»,— уверяет министр.

15 мая РПЦ сообщила, что Владимир Путин решил вернуть ей икону «Троица». 16 мая патриарх Кирилл попросил администрацию президента согласовать перенос иконы в храм Христа Спасителя на празднование Троицы 4 июня. Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева говорила, что передача «Троицы» из Третьяковки несет риски для иконы. Комиссия экспертов обратилась к Минкульту с просьбой предотвратить разрушение «Троицы». 4 июня патриарх сказал, что «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя «определенное время».

О планах Госдумы изменить закон о передаче религиозного имущества — в публикации «Ъ» «Свято место частным не бывает».

Лаура Кеффер