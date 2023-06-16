РПЦ продлила на месяц пребывание «Троицы» в храме Христа Спасителя

Русская православная церковь продлила срок пребывания иконы «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского 18 июля, сообщила пресс-служба РПЦ. Ранее сообщалось, что в главном храме РПЦ икона пробудет до 18 июня.

«Принято решение о продлении срока пребывания иконы “Святой Троицы” в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля 2023 года, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Безответственные высказывания о якобы имеющем место саботаже со стороны Минкультуры России исполнения указания президента РФ о передаче иконы в пользование церкви не имеют под собой никаких оснований»,— говорится в заявлении пресс-службы. В пресс-релизе отмечается, что сейчас Минкульт готовит необходимые документы для оформления передачи иконы РПЦ.

9 июня министр культуры Ольга Любимова заявила, что икону «Святая Троица» отправят на реставрацию, которую будет проводить Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря, она может занять до года.

15 мая РПЦ сообщила, что Владимир Путин решил вернуть ей икону «Троица». 16 мая патриарх Кирилл попросил администрацию президента согласовать перенос иконы в храм Христа Спасителя на празднование Троицы 4 июня. Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева говорила, что передача «Троицы» из Третьяковки несет риски для иконы. Комиссия экспертов обратилась к Минкульту с просьбой предотвратить разрушение «Троицы». 4 июня патриарх сказал, что «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя «определенное время».

Мифы и правда о судьбе икон в Третьяковской галерее — в материале «Как по списанному».

Эрдни Кагалтынов