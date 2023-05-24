Ученые обратились к министру культуры с просьбой предотвратить разрушение «Троицы» Рублева

Комиссия по культуре Древней и Средневековой Руси научного совета Российской академии наук «История мировой культуры» обратилась с письмом к министру культуры Ольге Любимовой. Члены комиссии призывают министра «сделать все возможное, чтобы предотвратить разрушение величайшего памятника русской и мировой культуры» — иконы Андрея Рублева «Святая Троица».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра Фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

В состав комиссии, которую возглавляет известный лингвист, академик РАН Алексей Гиппиус, входят авторитетные отечественные искусствоведы, историки и филологи, чьи исследования так или иначе связаны с древнерусской культурой: историк-медиевист Елена Конявская, главный хранитель новгородского Софийского собора Татьяна Царевская, историк архитектуры и археолог Владимир Седов, специалисты по древнерусской живописи Александр Преображенский, Ирина Стерлигова, Ирина Шалина и др.

Авторы письма указывают, что планируемые перемещения иконы подвергают ее серьезной опасности из-за смены микроклимата и из-за вибрации в процессе переездов. В обращении подчеркивается, что в настоящее время, «как и в 2022 году, за незначительный срок невозможно создать витрину, капсулу или иное устройство, которое могло бы обеспечить стабильное состояние иконы в пространстве действующего храма», а «разнообразные манипуляции с иконой, чье состояние уже граничит с аварийным, лишь ускорят процесс ее разрушения, который будет крайне трудно остановить».

Оценивая текущее состояние памятника, комиссия настаивает, что оно делает «невозможным и недопустимым» перемещение «Троицы» в храм для богослужебного использования. Первоочередными вопросами настоящего момента названы «стабилизация состояния иконы, укрепление поврежденных участков и дальнейшее долгосрочное наблюдение за произведением в музейных условиях».

«Единственным пространством, подходящим для размещения иконы "Троица" Андрея Рублева, являются залы Третьяковской галереи,— подытоживают авторы письма.— Обеспечить условия сохранения "Троицы" для будущих поколений способен только музей, поскольку наряду с изучением и популяризацией памятников это и есть его главная функция».

23 мая в соцсетях был опубликован протокол заседания расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи от 15 мая, посвященного состоянию рублевской иконы (см. «Ъ» от 19 мая). По итогам дискуссии участники совета безоговорочно признали, что «икона "Святая Троица" Андрея Рублева не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений». Кроме того, протокол приводит также позицию директора Государственной Третьяковской галереи Елены Проничевой: «Я бы хотела нашего общего понимания того, что икона должна находиться в ближайшей перспективе в состоянии покоя».

В настоящий момент икона проходит неотложную реставрацию в депозитарии Третьяковской галереи. Председатель экспертного совета Московской патриархии по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин допустил вчера в разговоре с «Интерфаксом», что 4 июня в храме Христа Спасителя будет выставлен не оригинал «Троицы», а ее копия.

Подробнее о ситуации с иконой читайте в публикации «Ъ» «"Троице" прописан покой».