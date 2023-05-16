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Коммерсантъ FM
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Патриарх Кирилл попросил Кремль разрешить перенести «Троицу» в Храм Христа Спасителя 4 июня, на Троицу

Патриарх Кирилл обратился к администрации президента России с просьбой согласовать перенос иконы Андрея Рублева «Троица» в московский Храм Христа Спасителя на празднование Троицы (православные отмечают этот праздник 4 июня). Накануне РПЦ сообщила, что Владимир Путин принял решение вернуть ей икону.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Принимая во внимание особую историко-культурную ценность данной иконы, полагаю правильным в этом году организовать ее принесение на праздник Святой Троицы из Третьяковской галереи в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя города Москвы с пребыванием иконы в этом храме в течение двух недель, дабы обеспечить возможность доступа к ней широкому кругу верующих. Министерство культуры Российской Федерации не имеет возражений к принесению иконы Святой Троицы в Храм Христа Спасителя на означенный период»,— говорится в обращении патриарха, направленном главе администрации президента Антону Вайно (цитата по сайту РПЦ).

Также патриарх Кирилл, как сообщают в РПЦ, выразил надежду на то, что процесс «возвращения святынь» церкви продолжится.

По данным ТАСС, министерство культуры России уже выразило готовность передать «Троицу» Храм Христа Спасителя 4 июня, но после этого, как отмечают в ведомстве, «икона должна быть направлена на реставрацию и в Троице-Сергиеву Лавру».

16 июля 2022 года «Троицу» вывезли из Третьяковской галереи в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры по личной просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Икона провела в Лавре два дня. Сотрудники Третьяковской галереи выступали против перемещения иконы. Научные сотрудники и реставраторы Третьяковки утверждали, что перевозить икону нельзя, поскольку только в условиях музея можно обеспечить нужные условия по температуре и влажности.

Чем известна «Троица» Андрея Рублева

Чем известна «Троица» Андрея Рублева

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Из Третьяковской галереи «Троица» временно перемещалась и в 2007 году. Тогда ее перевезли из здания Третьяковки в Лаврушинском переулке в здание на Крымской набережной. После этого на иконе обнаружили значительные повреждения: отставание грунта и красочного слоя, растрескивание основы и расхождение досок по стыкам. На восстановление реликвии ушло два года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отшелушивание национальной духовности».

Александр Кислов

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