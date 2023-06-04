Патриарх Кирилл: «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя «определенное время»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что икона Андрея Рублева «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя «определенное время». Он не уточнил, сколько именно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«По указанию президента страны нашей Владимира Владимировича Путина этот образ был передан в наш храм для того, чтобы здесь он находился определенное время, в течение которого большинство желающих смогут подойти к этой великой святыне и помолиться»,— сказал патриарх Кирилл после воскресной службы в храме Христа Спасителя (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне патриарх Кирилл говорил, что икона пробудет в соборе год. Об этом же заявляли и в Русской православной церкви, когда сообщили о передаче «Троицы» из Третьяковской галереи им по решению президента России Владимира Путина.

В Минкульте сообщили, что «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя две недели. После ее направят на плановую реставрацию. В пресс-релизе ведомства подчеркнули, что икона — часть государственного музейного фонда.

«Троицу» доставили в храм вечером 3 июня. Икону установили в специальную капсулу в центре главного придела храма. За иконой наблюдают сотрудники Третьяковки, ее охраняют сотрудники Росгвардии. Музейное сообщество настаивает, что даже временное пребывание иконы вне комфортных музейных условий грозит уничтожением самому известному во всем мире памятнику древнерусского искусства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отшелушивание национальной духовности».

Олеся Павленко