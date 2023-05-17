Директор Пушкинского музея: передача «Троицы» из Третьяковки несет риски для иконы

Передача иконы «Святая Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви несет серьезные риски для иконы, заявила ТАСС директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева. По ее словам, икона «может быть просто утрачена, может развалиться на части».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елизавета Лихачева

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Елизавета Лихачева

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Там три доски, и они не очень хорошо скреплены между собой. Эта икона никогда не была представлена как чудотворная. "Троица" — это главный русский вклад в христианскую иконографию, (основное в ней.— "Ъ") — не религиозное значение, а значение искусствоведческое»,— подчеркнула госпожа Лихачева.

«Троицу» уже вывозили из Третьяковской галереи в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры в июле 2022 года по личной просьбе патриарха Кирилла. Икона провела в лавре два дня. Научные сотрудники и реставраторы Третьяковки это решение не поддержали и предупредили, что перевозить икону нельзя.

15 мая 2023-го Русская православная церковь сообщила, что Владимир Путин принял решение вернуть ей икону «Троица». Вчера, 16 мая, патриарх Кирилл попросил администрацию президента согласовать перенос иконы в московский храм Христа Спасителя на празднование Троицы (православные отмечают этот праздник 4 июня). Сейчас Третьяковка ждет подписания нужных документов Минкультом.

Подробности — в публикации «Ъ» «Отшелушивание национальной духовности».

Лаура Кеффер