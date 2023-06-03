«Троица» установлена в храме Христа Спасителя

Икона «Троица» кисти Андрея Рублева перевезена из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя. Она установлена в капсулу в центре собора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство культуры Российской Федерации Фото: Министерство культуры Российской Федерации

Икона «Троица» написана в XV веке. Считается единственной дошедшей до наших дней иконой, полностью созданной Андреем Рублевым. На ней изображен сюжет из Ветхого Завета о явлении Бога в виде трех странников: Отца, Сына и Святого Духа.

Минкультуры РФ сообщило, что транспортировка прошла успешно. Икона будет находиться в Кафедральном соборе на праздничном богослужении 4 июня и еще две недели после этого, до 18 июня. Русская православная церковь планирует допускать верующих для поклонения иконе ежедневно с 10:00 до 19:00. При этом «в целях обеспечения необходимых условий возможны технические перерывы» продолжительностью до 60 минут. «Троица» после нахождения в храме будет направлена на плановую реставрацию.

Капсула, в которой размещена икона, как утверждает министерство, обеспечивает необходимый режим влажности. В храме должны «строго контролироваться условия, требуемые для сохранения памятника». За иконой будут наблюдать сотрудники Третьяковки.

«Троицу» перевозила компания «Арт-курьер». Ее руководитель Александр Зарецкий сообщил, что икону везли на «специальных автомобилях, которые оборудованы пневматической подвеской, системой климат-контроля и различными системами безопасности». Для транспортировки был изготовлен «специальный упаковочный ящик, соответствующий музейным требованиям по такому роду предметов». «Далее нашими задачами стали безопасная упаковка иконы в данный ящик и столь же безопасная доставка ее к месту экспонирования»,— сообщил господин Зарецкий.

Начальник управления автоматики и телемеханики храма Христа Спасителя Сергей Виноградов считает, что климатические системы храма подходят для «поддержания постоянных комфортных условий для нахождения людей, для хранения икон». По его словам, для сохранности «Троицы» «выдвигаются повышенные требования по соблюдению режима температуры и влажности, аналогичные музейным». В капсуле поддерживается влажность на уровне 55%. Подготовлены дублированные системы вентиляции и кондиционирования, а также «холодильные машины, которые будут запускаться по мере необходимости». В круглосуточном режиме работает диспетчерский пункт, который контролирует состояние систем и установок.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее 3 июня сообщал, что икона будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, а после будет направлена в Троице-Сергиеву лавру. Однако Минкультуры утверждает, что «Троица» пробудет в храме две недели, после чего будет отправлена на плановую реставрацию. Кроме того, в пресс-релизе министерства отмечается, что икона является частью государственного музейного фонда.

Московская патриархия распространила сообщение о том, что по решению президента Владимира Путина икона «Троица» будет передана Русской православной церкви в середине мая. Музейное сообщество уже много лет настаивает на том, что даже временное пребывание хрупкой иконы вне комфортных музейных условий грозит уничтожением самому известному во всем мире памятнику древнерусского искусства.

Подробнее о рисках для иконы — в материале «Ъ» «Отшелушивание национальной духовности».