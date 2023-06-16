Песков назвал гипотетическими планы Макрона и Шольца поговорить с Путиным

Слова канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона о желании поговорить с Владимиром Путиным подразумевают скорее гипотетическую вероятность, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но, по его мнению, было бы хорошо, если бы эти разговоры состоялись.

«И господин Шольц, и господин Макрон — они неоднократно об этом заявляют и, конечно, там речь идет скорее о гипотетическом намерении»,— сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин.

По его словам, для лидеров стран «общаться друг с другом несмотря ни на что — это абсолютно нормальный атрибут международных отношений». «Может быть, было бы хорошо, если бы такое общение состоялось, чтобы и первоисточника узнать, по крайней мере, нашу позицию. Может быть, хотя бы на секунду это позволило бы Берлину сбросить шоры, которые не позволяют им трезво оценивать ситуацию»,— уверен представитель Кремля.

Последний раз Владимир Путин общался с господином Макроном в сентябре 2022 года, с господином Шольцем — в декабре. В январе 2023-го в правительстве Германии заявили, что не намерены отказываться от контактов с Россией. В феврале эту же позицию озвучил сам канцлер. Олаф Шольц говорил, что планирует продолжать контакты с Владимиром Путиным вопреки различию взглядов по военной операции на Украине.10 июня он сказал о планах провести переговоры в ближайшее время. Эмманюэль Макрон в июне заявил, что ему пока не о чем говорить с российским президентом.

Лаура Кеффер