Власти Германии не намерены отказываться от контактов с Россией

Германия продолжает поддерживать контакты с Россией на разных уровнях, сообщила на брифинге представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман. По ее словам, «нет такой ситуации, будто не происходит диалога и контактов с Россией».

В ходе брифинга госпожа Хофман напомнила, что канцлер Германии Олаф Шольц и другие лидеры стран Европы напрямую общаются с Владимиром Путиным. «И на других уровнях, само собой разумеется, происходят контакты. Так что молчания нет», — отметила она (цитата по ТАСС).

В последний раз господа Шольц и Путин созванивались в декабре. В том же месяце канцлер ФРГ говорил, что считает нужным продолжать контакты с российским президентом. Он призывал не «обрывать нить» диалога с Россией, несмотря на разногласия по Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер