Шольц заявил о планах провести телефонные переговоры с Путиным в ближайшее время

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Последний раз об их телефонном разговоре сообщалось 2 декабря 2022 года.

«Я планирую сделать это снова в ближайшее время»,— сказал Олаф Шольц на выступлении в Нюрнберге (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что «переговоры — это нормально, вопрос в том, кто, с кем и о чем ведет переговоры».

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос «РИА Новости», планируются ли телефонные переговоры Владимира Путина и Олафа Шольца, ответил: «Нет. Пока нет».

Во время последнего разговора господ Путина и Шольца, который длился около часа, стороны обсуждали конфликт России и Украины и его последствия. Разговор прошел по инициативе Германии.

Позднее канцлер ФРГ неоднократно говорил о готовности продолжать контакты с российским президентом вопреки различию взглядов. В Кремле говорили, что господин Шольц не готов прислушиваться к позиции России.

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