Шольц заявил о намерении продолжать контакты с Путиным вопреки различию взглядов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что общался с президентом России Владимиром Путиным после последней личной встречи в Москве 15 февраля 2022 года. Он указал, что собирается и дальше поддерживать коммуникацию с российским президентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Matthias Rietschel, Reuters Олаф Шольц

Фото: Matthias Rietschel, Reuters

«Я с ним с тех пор провел очень много телефонных разговоров, которые длились очень долго. И я это продолжу делать, хотя у нас и различные взгляды»,— сказал Олаф Шольц в ходе общения с гражданами города Котбус. Трансляция велась на сайте немецкого правительства (цитата по «РИА Новости»).

Так Олаф Шольц ответил на вопрос о его позиции по инициативе «Манифест мира», предложенного немецким политиком Сарой Вагенкнехт. «Если говорить о переговорах, то должно быть что-то, что не является навязанным миром»,— добавил Олаф Шольц.

Олаф Шольц неоднократно утверждал, что необходимо продолжать диалог с Россией. Последний раз о его переговорах с Владимиром Путиным сообщалось 2 декабря 2022 года. Они в течение часа обсуждали конфликт России и Украины и ситуацию с продовольствием в мире. Впоследствии о контактах не сообщалось. В Кремле объясняли, что это связано с нежеланием немецкого канцлера прислушиваться к позиции России.

10 февраля в Германии вышла петиция «Манифест в поддержку мира», в которой говорилось, что ни одна из сторон не сможет одержать победу в ходе боевых действий на Украине, в связи с чем конфликт необходимо решать за столом переговоров. В «Манифесте» содержался призыв к Олафу Шольцу прекратить поставки оружия Украине. Канцлер ФРГ эту позицию отверг.

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Лусине Баласян