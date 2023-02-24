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Коммерсантъ FM
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Олаф Шольц будет продолжать говорить с Владимиром Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. Господин Шольц добавил, что надеется на возможность переговоров с российским президентом.

«Это одна из причин, почему, например, я буду говорить с президентом России Владимиром Путиным снова и снова — последний раз в декабре, но в какой-то момент в ближайшем будущем,— чтобы убедить его в том, что все не так, как он это представляет»,— сказал Олаф Шольц в интервью ZDF.

По его мнению, нужно надеяться, что в какой-то момент станут возможными честные переговоры, «которые приведут к приемлемым, правильным для украинцев результатам».

Последний телефонный разговор Олафа Шольца и Владимира Путина прошел 2 декабря. Они в течение часа обсуждали конфликт России и Украины и ситуацию с продовольствием в мире. До этого они разговаривали 13 сентября. 10 декабря Олаф Шольц заявил, что продолжит переговоры с Владимиром Путиным, чтобы достигнуть момента, «когда можно выйти из ситуации».

Олеся Павленко

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