Макрон заявил, что ему пока не о чем говорить с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключи проведения новых переговоров с Владимиром Путиным, но заявил, что пока у них «нет тем для полезного разговора».

Господин Макрон заверил, что Франция «всегда была доступна для диалога со всеми».

«Если представится случай и в зависимости от их содержания — я не исключаю (новых переговоров с президентом России). Сегодня нет тем для полезного разговора»,— сказал французский президент на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе (цитата по «РИА Новости»).

Как пояснил Эмманюэль Макрон, если появятся вопросы, касающиеся гражданской атомной энергетики и безопасности на Запорожский АЭС, или если «будут продвижения в ряде вопросов» и диалог «будет оправдан», он проведет переговоры «безо всяких колебаний». «Франция не прекращает переговоры со всеми странами, которые могут сыграть полезную роль, чтобы расширить нашу базу поддержки Украины»,— уточнил он.

МИД Франции в начала мая заявил, что Эмманюэль Макрон может возобновить звонки Владимиру Путину. Сроки предполагаемого разговора не уточнялись. Последний раз лидеры двух стран общались по телефону 11 сентября 2022 года, темой беседы была российская военная операция на Украине. В январе 2023-го господин Макрон пообещал продолжать говорить с российскими властями. В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о готовности господина Путина к диалогу с французским коллегой.

Лаура Кеффер