Картаполов: Госдума в ближайшее время представит предложения по определению статуса ЧВК

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов сообщил, что депутаты в скором времени представят предложения по определению статуса частных военных компаний (ЧВК). По его словам, депутатам необходимо сформулировать основополагающие положения о статусе ЧВК. При этом он подчеркнул, что многое из того, что «что касается выполнения ЧВК задач в зоне СВО, уже урегулировано».

«Многое из того, что касается выполнения ЧВК задач в зоне СВО, уже урегулировано, но необходимо ещё определить основополагающие положения: что такое ЧВК, какую роль они играют и какое место занимают в нашей правовой структуре. Вот этим мы занимаемся действительно. Я полагаю, что в ближайшее время решим и предложим варианты»,— сказал господин Картополов «Интерфаксу».

Андрей Картаполов отметил, что случае с ЧВК «речь не идет о легализации», а о формировании «их правового статуса в соответствии с нашим законодательством».

В марте подписали приказ о переходе добровольческих формирований в состав объединенной группировки войск в зоне военной операции. Контракты должны быть подписаны до 1 июля. Замминистра обороны Николай Панков говорил, что это нужно для «единого подхода к организации всестороннего обеспечения и выполнения задач» добровольцами, а также для закрепления за добровольцами необходимого правового статуса.

Сегодня, 13 июня, президент России Владимир Путин заявил, что бойцам ЧВК и добровольческим организациям нужно заключить контракты с Министерством обороны. Он также сказал, что нужно внести изменения в законодательство для обеспечения этих формирований необходимым правовым статусом.

12 июня первый контракт с Минобороны подписал добровольческий отряд «Ахмат». Ранее сегодня, 13 июня, контракты с ведомством также подписали еще три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что его бойцы не будут этого делать.

Олеся Павленко