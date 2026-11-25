Минцифры разработало концепцию российского аналога GitHub
Минцифры России разработало концепцию создания российского кластера депозитариев (РКР). Он должен стать аналогом платформы для хостинга IT-проектов GitHub.
Как пишет РБК, разработанный проект описывает РКР как распределенную сеть площадок для хранения исходного кода, его сборки, проверки уязвимостей и подписи для доверенного софта. Данные будут храниться на территории России. Владельцев площадок обяжут размещать резервные копии в дата-центрах на расстоянии не менее 5 км от основных площадок и обеспечивать синхронизацию информации.
Использование РКР станет обязательным для разработчиков доверенного ПО. Исключения предусмотрены для закрытых отраслевых и корпоративных хранилищ, а также для разработки программ вне кластера. При этом в каждом из случаев потребуется разрешение регулятора.