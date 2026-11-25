Как уточнил спецпосланник, последние два месяца «мы очень тесно сотрудничали с европейцами». Кроме того, американские дипломаты «в частном порядке обсудили с российской стороной множество идей». Господин Кушнер добавил, что США постоянно поддерживают связь с помощником президента России Юрием Ушаковым и спецпредставителем Кириллом Дмитриевым.