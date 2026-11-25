Кушнер: США разработали подход к урегулированию конфликта на Украине
Соединенные Штаты разработали подход к урегулированию российско-украинского конфликта, сообщил спецпосланник президента США Джаред Кушнер. Сработает ли он, станет ясно в ближайшие недели, добавил он. По словам господина Кушнера, добиться мира «готовы попробовать» и Россия, и Украина.
«Я действительно считаю, что у нас теперь есть концепция и подход (к урегулированию,— "Ъ"), который, не знаю, принесет ли он успех, но он кажется весьма логичным. Похоже, сейчас обе стороны готовы попробовать. Надеюсь, в течение следующих нескольких недель мы сможем увидеть, насколько мы близки к цели, как, возможно, думают некоторые»,— сказал Джаред Кушнер в подкасте гендиректора медиаконцерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера.
Как уточнил спецпосланник, последние два месяца «мы очень тесно сотрудничали с европейцами». Кроме того, американские дипломаты «в частном порядке обсудили с российской стороной множество идей». Господин Кушнер добавил, что США постоянно поддерживают связь с помощником президента России Юрием Ушаковым и спецпредставителем Кириллом Дмитриевым.
По словам Джареда Кушнера, Вашингтон понимает нежелание Москвы идти на прекращение огня без достижения полноценного урегулирования конфликта. Он также указал, что США работают над созданием долгосрочной архитектуры безопасности.