Токаев: проблем в отношениях России и Казахстана нет
В Москве прошла встреча президентов России Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По словам господина Токаева, проблем в отношениях двух стран нет, а темпы их развития высокие.
«Еще одна цифра в повестке дня — 178 проектов было до недавнего времени, из них 124 уже реализованы, остальные проекты находятся в стадии реализации или близки к завершению. Это тоже говорит о том, что динамика взаимоотношений очень высокая, каких-либо проблем нет»,— сказал президент Казахстана (цитата по сайту Кремля).
Остальные проекты, как добавил Касым-Жомарт Токаев, еще реализуются либо уже близки к завершению. Он также пояснил, что между странами иногда «появляются некоторые вопросы, но это абсолютно рабочие моменты, которые решаются, можно сказать, в процедурном режиме правительствами наших стран».
Владимир Путин в свою очередь отметил рост товарооборота и активную работу межправительственной комиссии. Он добавил, что динамику и определенную атмосферу также задают их регулярные встречи.