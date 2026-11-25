Остальные проекты, как добавил Касым-Жомарт Токаев, еще реализуются либо уже близки к завершению. Он также пояснил, что между странами иногда «появляются некоторые вопросы, но это абсолютно рабочие моменты, которые решаются, можно сказать, в процедурном режиме правительствами наших стран».