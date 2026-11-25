WP: администрация Трампа обсуждает отставку министра внутренней безопасности
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную отставку министра внутренней безопасности (МВБ) Маркуэйна Маллина, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Поводом стали высказывания министра в связи с серией сбоев в работе технических систем в стране.
После волны технологических сбоев некоторые сотрудники администрации президента США начали делать ставки на то, как долго Маркуэйн Маллин продержится на посту. Один из высокопоставленных сотрудников МВБ рассказал WP, что глава аппарата Белого дома Стивен Миллер считает министра помехой. Критику внутри администрации вызвало и то, что господин Маллин в разгар сбоев авиасообщения отправился на правительственном самолете на матч студенческих команд в Луизиану.
Дональд Трамп в интервью New York Post назвал работу министра неблагодарной. «Он хороший человек. Он очень усердно работает»,— сказал американский президент.
Стивен Миллер распорядился ограничить публичные выступления министра и запретил давать интервью телеканалам после его слов в эфире Fox News. В нем Маркуэйн Маллин допустил, что одной из причин масштабных сбоев мог быть искусственный интеллект. Это противоречило информации других ведомств. В Белом доме заявили, что свидетельств хакерских атак или причастности ИИ нет.
Маркуэйн Маллин, бывший сенатор от Оклахомы, возглавил МВБ в марте 2026 года. На этом посту он сменил Кристи Ноэм, которую Дональд Трамп отстранил от должности после слушаний в Конгрессе.