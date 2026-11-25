Стивен Миллер распорядился ограничить публичные выступления министра и запретил давать интервью телеканалам после его слов в эфире Fox News. В нем Маркуэйн Маллин допустил, что одной из причин масштабных сбоев мог быть искусственный интеллект. Это противоречило информации других ведомств. В Белом доме заявили, что свидетельств хакерских атак или причастности ИИ нет.