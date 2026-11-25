Быки забрали первую путевку
«Краснодар» разгромил «Ахмат» и выиграл свою группу в Кубке России
В заключительном туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу «Краснодар» на выезде обыграл «Ахмат» — 3:0. Набрав 13 очков, кубанцы заняли первое место в квартете В и на следующей стадии турнира, в 1/8 финала «Пути Российской премьер-лиги», встретятся с «Крыльями Советов». Самарцы стали вторыми в группе С, так как конкурировавшая с ними «Балтика» потерпела крупное поражение от махачкалинского «Динамо» — 0:3.
В группе В перед шестым туром сложилась самая запутанная ситуация. Все команды оставались в игре, и даже уже квалифицировавшийся в play-off «Пути РПЛ» «Краснодар» не мог позволить себе расслабиться, чтобы удержаться на первом месте и избежать противостояния в 1/8 финала с «Зенитом». Так что очки были нужны и ему, и занимавшему последнее место «Ахмату», который сохранял шансы на выход в «Путь регионов».
Грозненцы проводили первый кубковый матч под руководством нового главного тренера Ролана Гусева, при этом в чемпионате они уже одержали с ним две победы подряд. И сейчас «Ахмат» начал довольно бодро, но как-то нелогично пропустил на десятой минуте. Прострел Даниила Уткина в штрафную площадь не выглядел опасным, тем не менее центральные защитники Турпал-Али Ибишев и Клисман Цаке не смогли выбить мяч, и Дмитрий Воробьев, подобрав его, поразил ворота Георгия Шелии. А вот отыграть этот гол у хозяев никак не получалось. Был эпизод, когда Мануэл Келиану плотно приложился издали, но и голкипер Александр Корякин оказался начеку. Кроме того, Эральд Максути промахнулся из достаточно комфортного положения для нападающего. А так футболисты «Ахмата» чувствовали себя отнюдь некомфортно.
Во втором тайме вышедшие на замену Эгаш Касинтура и Максим Самородов обострили игру. Анголец нанес неприятный для Корякина удар с отскоком от газона, а казахстанец организовал момент для Максути, который опять промазал. Впрочем, и гости периодически остро контратаковали, а Воробьев упустил возможность оформить дубль. Хотя прежде всего они по-прежнему очень надежно оборонялись и постепенно свели к нулю атакующие усилия соперника. К тому же Кристиан на 81-й минуте окончательно лишил грозненцев кубковых перспектив, замкнув навес Уткина на дальней штанге. Да еще появившийся в концовке Джон Кордоба отличился на 87-й минуте, и кубанцы выиграли 3:0.
«Краснодар» с 13 очками обеспечил себе первое место в группе.
«Ахмат», у которого пять баллов, завершил выступление в турнире. Здесь осталось только выяснить, кто выйдет в 1/8 финала «Пути РПЛ» со второй позиции, а кому достанется путевка в «Путь регионов». Это определится в матче московского «Динамо» с «Факелом», который состоится 26 ноября. Воронежцы отстают на три очка и обгонят бело-голубых лишь при условии полновесной победы с разницей более одного мяча.
В группе С уже ни на что не претендовавшее махачкалинское «Динамо» могло только помешать «Балтике», которая боролась с «Крыльями Советов» за второе место и путевку в верхнюю сетку play-off. Чтобы опередить самарцев, калининградцам надо было побеждать только в основное время. Но необязательный фол Элдара Чивича в собственной штрафной на Миро привел к назначению пенальти, и Ражаб Магомедов на 30-й минуте вывел хозяев вперед. Причем вскоре Даниил Лесовой чуть не положил второй гол, угодив в перекладину. На 53-й минуте Муталип Алибеков все-таки удвоил преимущество махачкалинцев, забив головой после подачи углового, а на 86-й минуте Владимир Хубулов и вовсе сделал счет 3:0 в их пользу.
Таким образом, «Балтика» с шестью очками финишировала третьей и сыграет на первом этапе 1/8 финала «Пути регионов» с клубом второй лиги «Волна» из Нижегородской области. «Крылья Советов» с девятью баллами стали вторыми и встретятся на старте play-off «Пути РПЛ» с «Краснодаром».
В группе А «Рубин» и «Родина» разыграли между собой третье место, так как первые два досрочно заняли «Спартак» и «Оренбург». Любопытно, что столичная команда свою единственную победу одержала именно над казанцами, когда еще в первом туре разгромила их на своем поле 5:0. Сейчас хозяйничал «Рубин», который при исполняющем обязанности главного тренера Олеге Кузьмине выиграл в чемпионате три матча подряд, в том числе недавно одолел «Зенит».
В первом тайме самым заметным был голкипер «Родины» Илья Свинов, собравший целую коллекцию сейвов.
Один из ударов в исполнении Ильи Рожкова и он не смог отразить, но помогла штанга. Вратарь хозяев Артур Нигматуллин тоже отметился эффектным спасением, когда бил Магомедхабиб Абдусаламов, однако по сравнению со Свиновым он просто отдыхал. Тем не менее именно гости достигли цели и повели 1:0 на 38-й минуте, поймав «Рубин» на классической контратаке. Абдусаламов вырезал передачу на Артема Максименко, который технично подработал мяч и отправил его в сетку.
На 69-й минуте казанцы все же забили Свинову, хотя Эдди Сальседо это удалось только благодаря рикошету от защитника Дмитрия Тананеева. Но больше голов в основное время не было, и командам пришлось соревноваться в серии пенальти. И хотя Свинов парировал удар Сальседо, на этот раз уже он отдыхал на фоне Нигматуллина. Сначала казанский голкипер «напугал» Солтмурада Бакаева, который врезал над перекладиной, а потом перед ним спасовали Лео Гогличидзе и Брайан Мансилья, причем во втором случае он взял мяч намертво. Хозяева реализовали три попытки из четырех и победили всухую — 3:0. А для Нигматуллина это была уже третья победа по пенальти в нынешнем Кубке России.
«Рубин» набрал шесть очков и с третьего места пробился в 1/8 финала «Пути регионов», где его соперником будет выступающая в первой лиге ульяновская «Волга». «Родина» с четырьмя баллами заняла последнее место.
В группе D проваливший эту кубковую кампанию «Локомотив» потерпел шестое поражение, проиграв дома «Ростову» — 0:2. На второй минуте Имран Азнауров наказал москвичей за грубую ошибку, а на 35-й он отдал голевой пас Кириллу Чебуракову. Ростовчане, которые досрочно вышли в play-off с первого места, закончили групповой этап с 15 очками, а железнодорожники — с тремя.