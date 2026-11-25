Грозненцы проводили первый кубковый матч под руководством нового главного тренера Ролана Гусева, при этом в чемпионате они уже одержали с ним две победы подряд. И сейчас «Ахмат» начал довольно бодро, но как-то нелогично пропустил на десятой минуте. Прострел Даниила Уткина в штрафную площадь не выглядел опасным, тем не менее центральные защитники Турпал-Али Ибишев и Клисман Цаке не смогли выбить мяч, и Дмитрий Воробьев, подобрав его, поразил ворота Георгия Шелии. А вот отыграть этот гол у хозяев никак не получалось. Был эпизод, когда Мануэл Келиану плотно приложился издали, но и голкипер Александр Корякин оказался начеку. Кроме того, Эральд Максути промахнулся из достаточно комфортного положения для нападающего. А так футболисты «Ахмата» чувствовали себя отнюдь некомфортно.