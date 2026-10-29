Суд арестовал 76-летнего мурманского политика Геннадия Степахно по делу о госизмене
Экс-депутата Мурманской облдумы Геннадия Степахно арестовали по делу о госизмене
Бывший заместитель председателя Мурманской областной думы Геннадий Степахно арестован по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК), сообщила пресс-служба УФСБ по Мурманской области.
По данным спецслужбы, Геннадий Степахно собирал и передавал данные об инженерных объектах в интересах украинской стороны. Собранные им сведения могут быть использованы против безопасности России, отметили в ФСБ.
Геннадию Степахно — 76 лет. Он кандидат географических наук, в прошлом возглавлял Союз рыбопромышленников Севера и избирался депутатом Мурманской облдумы IV, V, VI и VII созывов.