«Белгороддорстрой» благоустроит набережные Белгорода за почти 363 млн рублей

Единственным участником двух аукционов на благоустройство набережных Белгорода стало местное ООО «Белгороддорстрой». Оба контракта находятся на стадии подписания поставщиком, следует из документации о закупках.

Начальная цена договора на благоустройство набережной реки Северский Донец с работами на правом и левом берегах прилегающей территории Центрального пляжа составила 277 млн руб. «Белгороддорстрой» предложил 268,7 млн. Работы надо выполнить до 28 февраля 2024 года, сам контракт действует до 31 декабря.

На благоустройство этой же территории, а также третьего этапа работ на набережной Северского Донца на участке от улицы Костюкова до «Пикник-парка» власти заложили 100 млн руб. «Белгороддорстрой» оценил свои услуги в 94 млн. Благоустроить территорию он должен до 1 августа 2023 года, сам договор действителен до конца этого года.

По данным Rusprofile, ООО «Белгороддорстрой» зарегистрировано в Белгородской области в мае 2005 года для строительства автомобильных дорог и магистралей. Уставный капитал — 40 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 3,9 млрд руб., чистая прибыль — 471,3 млн. Гендиректором и владельцем 63,25% является Мадат Дарчинян. Еще 36,75% принадлежит Рубену Дарчиняну. Они также являются совладельцами в равных долях белгородское ООО «Центрдорстрой», которым управляет Рубен Дарчинян. Кроме того, Мадат Дарчинян на равных с директором Алексеем Старченко контролирует местное ООО «Ворскла», которое занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Рубену Дарчиняну полностью принадлежит белгородское дорожно-строительное ООО «Умиат».

С 2010 года «Белгороддорстрой» получил в регионе 1,1 тыс. госконтрактов на 33,4 млрд руб. Крупнейший из них связаны с дорожным работами. На строительство объезда Алексеевки компания получила 900,8 млн, на реконструкцию 21 км дороги Белгород — Павловск — два контракта на 1,5 млрд, на капремонт 48,1 км той же магистрали — 581,6 млн, на ремонт 17,5 км дороги Валуйки — Казинка — Вериговка — 518,3 млн.

Сейчас мэрия Белгорода ищет подрядчика на благоустройство набережных рек Везелка и Северский Донец. Начальная цена этого контракта составляет 292 млн руб. Заявки принимаются до 7 апреля, итоги планируется подвести 11 апреля.

Об объеме вложений в реконструкцию Петровской набережной в Воронеже читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Россети" закинули в воду».

Александр Прытков

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