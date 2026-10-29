Бизнес наращивает инвестиции в исторические здания Нижегородской области
На их восстановление действуют льготные кредиты и субсидии
В Нижегородской области активизировался интерес инвесторов к покупке исторической недвижимости. За девять месяцев 2026 года продали 17 ОКН — столько же, сколько за весь прошлый год, сообщили в областном правительстве. Кроме того, с начала года продано 11 исторических зданий, не имеющих охранного статуса. Власти связывают рост интереса бизнеса к исторической недвижимости с мерами поддержки и уже реализованными проектами.
С 2023 года региональные власти продали более 40 ОКН, еще более 100 подготовлены к торгам. Свободные от прав третьих лиц объекты, которые можно интегрировать в современную городскую среду, включены в единый реестр. На едином портале исторической недвижимости инвесторы могут отслеживать объекты на стадии активных торгов.
В регионе действует первый в России региональный стандарт сохранения ОКН. После покупки за каждым объектом закрепляют куратора от казенного предприятия «Регнедвижимость». Для проекта формируют индивидуальную «дорожную карту» восстановления и приспособления здания, определяют последовательность действий и назначают ответственного сотрудника.
«Наш регион — настоящий музей под открытым небом. Здесь огромное количество памятников истории и архитектуры, включая объекты деревянного зодчества, которые мы должны сохранить для будущих поколений. Без помощи инвесторов тут не обойтись. Для меня крайне важно, чтобы Нижегородская область оставалась лидером по восстановлению памятников архитектуры. Эта работа важна для возвращения исторической памяти и городской идентичности, развития туризма и экономики, создания комфортной и узнаваемой среды. Мы уважаем прошлое и проявляем ответственность перед будущим»,— подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что регион считает конечным результатом не только восстановление объекта, но и появление у здания новой функции. По его словам, объект может использоваться как гостиница, музей, ресторан, культурное пространство или в другом современном формате.
Одним из таких проектов стала усадьба Евдокии Ермолаевой на улице Алексеевской в Нижнем Новгороде. В прошлом году там открылся трехзвездный бутик-отель. ООО «Созидатель-НН» Дмитрия Солодкого вложило 85 млн руб. в первый в регионе редевелопмент ОКН под гостиничную функцию.
В 2025 году ГК «Сладкая жизнь» открыла в бывших торговых рядах XIX века в Городце первый в России Музей городецкой росписи. Компания приобрела практически разрушенное здание и восстановила его за два года. Объем частных инвестиций составил около 200 млн руб. Председатель совета директоров группы Альберт Гусев заявил, что сложностей в процессе реставрации не возникло.
Еще один проект реализуют бизнесмен Виталий Борщевский с супругой Мариной Степановой — солисткой Камерного музыкального театра. В 2024 году они приобрели ветшающее здание в охранной зоне усадьбы купца М. Н. Щелокова на углу улиц Звездинки и Студеной в Нижнем Новгороде. В реконструкцию особняка XIX века семья намерена вложить 100 млн руб. и создать там музыкальный салон и художественную галерею. Завершить работы планируется в 2028 году.
Для инвесторов действуют федеральные кредиты под 6% на приспособление ОКН под гостиницы и под 9% — под другие виды бизнеса, сообщил региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий, возглавляющий Клуб владельцев исторической недвижимости. В программе участвуют шесть крупнейших банков.
На региональном уровне предусмотрены компенсация процентной ставки при создании гостиниц, возмещение расходов на проектирование и части затрат на восстановление ОКН. Инвесторы также могут получить субсидии по отдельным направлениям проекта, уточнил заместитель председателя правительства Артур Батурский.
Так, правительство выделило инвестору Гарабеду Крбашяну более 17 млн руб. на восстановление доходного дома купца А. Н. Муратова 1914 года постройки на улице Сергиевской в Нижнем Новгороде. В этом году в здании должен открыться бутик-отель «Муратов Хаус».
По данным гендиректора «Регнедвижимости» Андрея Лачугина, профильным инвесторам также доступны освобождение от налога на имущество организаций, отмена НДС для подрядчиков, льготная аренда и возможность получить участки без торгов.
При этом сложная схема согласований не всегда позволяет завершить работы в установленные сроки, отметил Павел Солодкий. По его словам, в таких случаях вместо штрафов инвесторы платят рыночную арендную плату за землю, которая может достигать десятков тысяч рублей ежемесячно.
С марта 2027 года должны вступить в силу изменения ФЗ №180, связанные с сокращением сроков выдачи заданий и разрешений. Как пояснил бизнес-омбудсмен, экспертно-согласовательную модель заменят научно-методическим сопровождением и разрешительным порядком. По его оценке, это позволит точнее прогнозировать сроки работ и бюджеты.
С 2026 года сокращение инвестиционно-строительного цикла на ОКН учитывается в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив. Президент Владимир Путин на ПМЭФ-2026 назвал Нижегородскую область среди регионов с успешными практиками работы с такими объектами. Помимо нее он отметил Ярославскую, Липецкую и Новгородскую области, а также Татарстан.