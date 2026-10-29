Бизнес наращивает инвестиции в исторические здания Нижегородской области

В Нижегородской области активизировался интерес инвесторов к покупке исторической недвижимости. За девять месяцев 2026 года продали 17 ОКН — столько же, сколько за весь прошлый год, сообщили в областном правительстве. Кроме того, с начала года продано 11 исторических зданий, не имеющих охранного статуса. Власти связывают рост интереса бизнеса к исторической недвижимости с мерами поддержки и уже реализованными проектами.