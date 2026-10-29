Украинский БПЛА повредил храм Святой Татианы в Мелитополе

Как сообщили “Ъ” в Запорожской епархии, за последний год в регионе от атак украинских войск пострадали или были полностью разрушены восемь храмов и часовен. В частности, Знаменский храм и воскресная школа в Великой Знаменке Каменско-Днепровского района, Петропавловский храм в Марьяновке Куйбышевского района, храм Святого Николая в Николаевке Бердянского района, храм Преподобного Иоанна Затворника в Бердянске, храм Рождества Пресвятой Богородицы в Каменке-Днепровской. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Пологах подвергся атаке украинских БПЛА 9 мая во время панихиды по погибшим воинам Великой Отечественной войны.