На пленуме ЦК КПК из партии исключили 33 высокопоставленных чиновника

Кроме того, как отмечают СМИ, на пленуме было зафиксировано рекордное число отсутствующих участников. Из 376 человек, которые были назначены на предыдущем пленуме в 2022 году, на нынешнем появились лишь 279. NBC News отмечает, что это свидетельствует о «масштабах антикоррупционной кампании председателя (КНР.— “Ъ”) Си Цзиньпина и более широких политических изменениях».