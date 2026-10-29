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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Мир

На пленуме ЦК КПК из партии исключили 33 высокопоставленных чиновника

Во время пленума Центрального комитета Компартии Китая XX созыва, прошедшего в Пекине с 26 по 29 октября, из партии были исключены 33 бывших высокопоставленных должностных лица. Об этом написали Reuters и NBC News со ссылкой на документы пленума.
Председатель КНР Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин

Игорь Иванко / Коммерсантъ

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В числе исключенных — бывшие члены Политбюро Ма Синжуй и Чжан Юся, бывший высокопоставленный дипломат Лю Цзяньчао, бывший министр промышленности Цзинь Чжуанлун. NBC News назвал это «самой масштабной чисткой со времен Мао (Цзэдуна.— “Ъ”)».
Кроме того, как отмечают СМИ, на пленуме было зафиксировано рекордное число отсутствующих участников. Из 376 человек, которые были назначены на предыдущем пленуме в 2022 году, на нынешнем появились лишь 279. NBC News отмечает, что это свидетельствует о «масштабах антикоррупционной кампании председателя (КНР.— “Ъ”) Си Цзиньпина и более широких политических изменениях».
Си Цзиньпин на пленуме заявил, что среди чиновников всех уровней нужно ужесточить дисциплину для укрепления государственного управления. Также перед пленумом были представлены данные о том, что с начала года в Китае было возбуждено 73 дела о коррупции в отношении чиновников.
Китай

Авторы

  • Яна Рождественская
    Яна Рождественская
    переводчик-корреспондент