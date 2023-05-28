Золото с привкусом

В минувшие выходные два футбольных гиганта — «Бавария» и ПСЖ — завоевали золото своих чемпионатов. Но эти победы немецкого и французского клубов не слишком скрасили общие впечатления от проведенного ими сезона, которые получились очень бледными и намекают на ожидающую обе команды летом серьезную кадровую перестройку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Бавария» празднует получение 11-го подряд титула

Фото: Federico Gambarini / dpa / AP «Бавария» празднует получение 11-го подряд титула

Фото: Federico Gambarini / dpa / AP

Чемпионат Германии

Исход немецкого чемпионата следовало вроде бы признать абсолютно рядовым, обычным. В конце концов «Бавария» взяла 11-й подряд титул. Но рядовым и обычным он, конечно, не был по двум причинам.

Первая — это способ, которым такой исход был обеспечен. В этом чемпионате ни о каком традиционном мюнхенском доминировании не шло речи. Наоборот, золото «Баварии» досталось фактически чудом. Она добыла его в заключительном туре. Причем в ситуации, для себя совершенно непривычной — не когда надо удержать лидерство, а когда надо отнять его в заочном соперничестве с конкурентом. Конкурентом была дортмундская «Боруссия», и представить, что она упустит чемпионское звание, было на самом деле тяжело.

Она опережала «Баварию» на два очка. То есть мюнхенцам нужно было побеждать, надеясь на то, что «Боруссия» потеряет баллы в своем матче. Хотя бы два балла: тогда на авансцену выходил приоритетный среди дополнительных показателей — разница мячей. Она у «Баварии» была гораздо лучше. Но лучик надежды на такую счастливую развязку светил жутко тускло. «Баварии» и «Боруссии» в решающем туре достались оппоненты одного и того же статуса — клубы, плотно осевшие в середине таблицы и не имевшие никакой турнирной мотивации. Мюнхенцы встречались в гостях с «Кельном», дортмундцы дома принимали «Майнц».

Но случилось невероятное. «Бавария» кое-как справилась с «Кельном», хотя в концовке, когда Деян Любичич с пенальти счет сравнял, повисла на тонюсеньком волоске. Ее выручил успевший все-таки забить Джамал Мусиала.

Но скорее «Баварию» выручил, разумеется, не он, а сама «Боруссия». Ее матч против «Майнца» превратился в классическую историю о том, как команда, очутившаяся в маленьком шаге от большущего по ее меркам свершения, вдруг запаниковала и закопала саму себя. Дортмундцы играли скверно. Они пропустили быстрый гол, после этого не реализовали одиннадцатиметровый, потом пропустили еще… Во втором тайме «Боруссия» пришла в себя, но Никлас Зюле восстановил равновесие уже на излете компенсированного времени. А в тот момент его партнеры, разумеется, уже знали, что «Бавария» в своей встрече уцелела и им этого мяча мало, нужен еще один. А на него времени не осталось.

Вторая причина, которая придала чемпионству «Баварии» особенный оттенок, заключалась в том, что это был праздник — ну не со слезами на глазах, может быть, но точно с довольно странным, горьковатым оттенком. Сразу после окончания кельнского матча разные медиаресурсы — Bild, Kicker, Sky Sports — сообщили об увольнении из клуба сразу двух ключевых функционеров, двух его знаменитых в прошлом игроков — генерального директора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича. Важный нюанс: решение о нем, как узнали источники, было принято еще перед заключительным туром на внеочередном заседании клубного совета директоров. Иными словами, его члены не считали определяющим его результаты для оценки деятельности топ-менеджеров и всего очередного сезона, который патроны «Баварии», видимо, приравняли к катастрофе.

Он действительно был странным, этот сезон. Особенно его финишная часть. Речь в первую очередь о неожиданной мартовской смене наставника клуба — Юлиана Нагельсмана на Томаса Тухеля, инициированной, надо полагать, как раз Каном и Салихамиджичем и не приведшей к тем результатам, на которые авторы трюка рассчитывали. При Нагельсмане «Бавария», возможно, не тянула на эталон. Но факт, что ее футбол после назначения Тухеля тоже не заиграл новыми яркими красками, как и спортивные показатели.

Если статус чемпиона Германии «Бавария» с грехом пополам уберегла, то вот в двух других турнирах в апреле провалилась.

В четвертьфинале Кубка Германии ее выбил «Фрайбург», который в национальном первенстве и не замахивался на позицию в топ-тройке. А в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Баварией» слишком убедительно разделался «Манчестер Сити». И кажется, что эти поражения вкупе с мучениями в чемпионате, волшебным образом не трансформировавшимися в еще один срыв, произвели на мюнхенских руководителей настолько сильное впечатление, что спровоцировали их провести кадровую революцию. Не исключено, что отставка Оливера Кана и Хасана Салихамиджича — это только ее начало.

Чемпионат Франции

ПСЖ завоевал свое золото без той нервотрепки, что пережила «Бавария». Он гарантировал его себе в предпоследнем туре, разойдясь на выезде миром — 1:1 — со «Страсбургом». Но чемпионство ПСЖ — случай все же жутко похожий на баварский.

С одной стороны — несомненная веха. Для парижан золото было не 11-м подряд, а просто 11-м. Но это все равно французский рекорд всех времен. Прежний — десять званий — принадлежал «Сент-Этьену». Плюс лидер ПСЖ Лионель Месси получил 43-й трофей в карьере. И это повторение рекорда бывшего партнера Месси по «Барселоне» бразильца Дани Алвиса.

Но все издания, освещавшие успех ПСЖ,— L’Equipe, BBC и другие,— акцентировали внимание не на красивых цифрах, а на том, что летом французский клуб, как и «Баварию», ждет, судя по всему, серьезная перестройка по мотивам сезона, еще более неоднозначного, чем у «Баварии». По ходу него ПСЖ без блеска играл во внутреннем первенстве, а в Кубке страны сошел уже в 1/8 финала, не сдюжив против «Марселя». По ходу него он уже в который раз оконфузился в Лиге чемпионов, проиграв в стартовом раунде play-off как раз, как выяснилось немного позже, кризисной «Баварии». По ходу него тренер Кристоф Гальтье постоянно подвергался критике за отсутствие интересных идей, а к маю уже исчезли всякие сомнения насчет того, что в ПСЖ он не задержится.

Наконец, по ходу этого сезона оказалось, что Месси пристально смотрит в сторону «Барселоны» или Саудовской Аравии, не собираясь оставаться во Франции, а фаны парижан разочаровались в его друге Неймаре настолько, что готовы освистывать его во время игр.

И это не считая регулярных новостей о том, что и третий столп атаки ПСЖ Килиан Мбаппе может покинуть команду ради контракта с другим гигантом. В общем, и тут, похоже, грядет перестройка.

Алексей Доспехов