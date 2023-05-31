Саудовская Аравия собирает золотые мячи

Саудовская Аравия продолжает агрессивную политику по заманиванию в свою футбольную лигу мировых суперзвезд. Вслед за Криштиану Роналду, перешедшим зимой в «Ан-Наср», в ней может оказаться завоевавший в прошлом году «Золотой мяч» Карим Бензема. Предложение о контракте на сумму около €400 млн за два сезона французскому форварду «Реала» сделал «Аль-Иттихад». Кроме того, весной стало известно об интересе саудовцев к семикратному обладателю главного в футболе индивидуального приза Лионелю Месси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карим Бензема

Фото: Carl Recine / Reuters Карим Бензема

Фото: Carl Recine / Reuters

О том, что Карим Бензема летом с высокой долей вероятности может перейти в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад», сообщил целый ряд источников — таких как ESPN, As, BBC. А по данным радиостанции Cadena SER, фанаты «Реала» уже готовят акцию, посвященную прощанию с французским форвардом. Она должна состояться во время матча заключительного тура чемпионата Испании. В нем «Реал» принимает в воскресенье «Атлетик».

Именно в мадридском клубе прошла большая и лучшая часть карьеры Карима Бензема. Он оказался в «Реале» еще 14 лет назад и превратился в нем в нападающего топ-уровня. Кульминацией этой карьеры был выигранный Бензема в 2022 году вслед за триумфом в Лиге чемпионов «Золотой мяч». После окончания нынешнего сезона истекает строк действия контракта футболиста с «Реалом». Ни клуб, ни представители игрока пока никак не комментировали вопрос по поводу его продления.

Все медиаресурсы, освещающие историю с возможным переходом Карима Бензема, говоря о мотивах форварда, по которым он, кажется, собирается отдать предпочтение саудовскому варианту, указывают прежде всего на два фактора. Первый — это физическое состояние 35-летнего ветерана. В прошлом сезоне он еще отлично справлялся с нагрузками, выпадающими на долю каждого ключевого футболиста европейского топ-клуба, претендующего на призы в нескольких турнирах. В 46 официальных матчах Бензема забил 44 гола.

В сезоне завершающемся картина иная.

Карим Бензема испытывал проблемы со здоровьем и из-за травмы пропустил прошедший в конце 2022 года чемпионат мира в Катаре. А его статистика выглядит гораздо скромнее: в активе нападающего 30 голов в 42 встречах различных состязаний.

Более того, эксперты солидарны в том, что если раньше Бензема был бесспорным фронтменом нападения «Реала», то теперь он как минимум делит эту роль с молодыми партнерами — Винисиусом и Родригу. При этом и сам мадридский клуб выступал в этом сезоне не так удачно, как в том, что ему предшествовал. В испанском первенстве он не смог побороться за золото с «Барселоной», а в Лиге чемпионов сошел с дистанции в полуфинале, без шансов уступив «Манчестер Сити».

Второй — и ключевой — фактор, разумеется, финансовый. Все источники, рассказывая об условиях предложенного Кариму Бензема «Аль-Иттихадом» контракта, называют примерно одни и те же цифры.

Речь идет о колоссальной даже по меркам европейских футбольных гигантов сумме €400 млн за два сезона.

Кроме того, Бензема по истечении срока действия соглашения может стать послом заявки Саудовской Аравии на один из будущих чемпионатов мира.

Финансовые параметры договора практически идентичны тем, которые заставили зимой отправиться в клуб «Ан-Наср», являющийся основным конкурентом «Аль-Иттихада», выдающегося португальца Криштиану Роналду. Между тем приглашением пятикратного обладателя «Золотого мяча» Саудовская Аравия, которая раньше заманивала к себе исключительно знаменитостей «второго эшелона», как выяснилось, только открыла охоту за настоящими суперзвездами.

В последние недели в контексте возможного переезда в Саудовскую Аравию упоминались фамилии уже нескольких игроков с шикарным послужным списком — таких как бразилец Неймар, испанцы Серхио Рамос и Серхио Бускетс. В этот перечень попал и игрок, чей послужной список даже ярче, чем у Криштиану Роналду,— герой катарского мирового первенства Лионель Месси, семь раз завоевавший «Золотой мяч».

В начале мая ПСЖ дисквалифицировал великого аргентинца после его самовольной поездки в Саудовскую Аравию. Множество источников убеждены, что ее целью были в первую очередь переговоры о контракте с клубом «Аль-Хиляль». Причем считается, что тот пообещал Месси, ровеснику Бензема, не просто громадную, а уже буквально космическую зарплату от €300 млн до €600 млн в год. Правда, до сих пор представители игрока не подтверждали, что если он покинет ПСЖ летом, то именно ради Саудовской Аравии, а не, например, родной «Барселоны», которая тоже ждет аргентинца.

Алексей Доспехов