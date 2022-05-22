Деньги дороже договора

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В истории с выглядевшим уже фактически согласованным переходом одной из ярчайших звезд мирового футбола Килиана Мбаппе из ПСЖ в «Реал» произошел неожиданный поворот. Вместо того чтобы объявить о контракте с мадридским клубом, французский форвард сообщил о том, что продлил на три года договор с клубом парижским, которому, возможно, ради того, чтобы удержать у себя Мбаппе, пришлось потратить колоссальную — около €300 млн — сумму. Новость уже вызвала возмущение испанской лиги, назвавшей сделку «оскорблением, нанесенным футболу», прежде всего из-за абсолютной «нерыночности» сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Килиан Мбаппе

Фото: Tim Clayton / Corbis / Getty Images Килиан Мбаппе

Фото: Tim Clayton / Corbis / Getty Images

Самой громкой футбольной новостью минувших выходных оказалось заявление, сделанное Килианом Мбаппе. Одна из ярчайших звезд мирового футбола сообщил, что на три года продлил контракт с ПСЖ, за который выступал в течение пяти лет. Французский форвард сказал, что убежден в том, что «сможет расти в этом клубе, который обеспечивает все возможности для выступлений на высочайшем уровне».

Особенным его заявление стало потому, что в эти дни от Килиана Мбаппе ждали совсем других слов. А L’Equipe, описывая случившееся, даже присвоила событию статус «главного несостоявшегося трансфера века». Издание имело в виду, что неделю назад практически все ведущие медиаресурсы сообщили о том, что Мбаппе, чье соглашение с ПСЖ истекает в конце июня, уже согласовал детали перехода из французского клуба-гиганта, играющего в не слишком конкурентном чемпионате и постоянно допускающего осечки на подступах к победе в Лиге чемпионов, в испанский клуб-гигант — «Реал». Ни одна из заинтересованных в сделке сторон с тех пор ни разу не то что не опровергла — не поставила под сомнение неизбежность перехода, благодаря которому 23-летний Мбаппе мог, по мнению экспертов, совершить еще один карьерный рывок.

Его срыв, как считают BBC и L’Equipe, стал следствием крайне энергичных действий в последние дни руководства ПСЖ и лично президента клуба Насера аль-Хелаифи. А чтобы удержать Килиана Мбаппе, не позволив ему перебраться в «Реал» свободным агентом, то есть, по сути, бесплатно, им пришлось пойти на существенные жертвы.

В первую очередь под ними подразумеваются, разумеется, жертвы финансовые. Аналитик BBC Гиллем Балаге в апреле, анонсируя переговоры «Реала» с Килианом Мбаппе, указывал на то, что ПСЖ ради того, чтобы сохранить нападающего, готов при переподписании контракта заплатить ему разовый бонус в €150 млн: это примерно столько же, во сколько парижанам обошлось приобретение Мбаппе у «Монако» по сложной, через первоначальную аренду, схеме в 2017 году. Eurosport же предполагает, что принципиальная договоренность с «Реалом» увеличила сумму бонуса вдвое — до €300 млн. При этом ПСЖ обещал платить Мбаппе годовую зарплату в €100 млн.

Второй уступкой лидеру сборной Франции, внесшему огромный вклад в ее триумф на чемпионате мира в России в 2018 году, были кадровые перестановки.

ПСЖ уже объявил, что уволил спортивного директора клуба Леонарду, отвечавшего, в частности, за звездную, но оказавшуюся не слишком удачной селекцию.

В минувшее межсезонье парижане укрепились целой группой знаменитостей, включая семикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси, но, вернув себе титул победителей чемпионата Франции, снова провалились в Лиге чемпионов: в стартовом раунде play-off их выбил как раз «Реал». Должность Леонарду досталась Луишу Кампушу, которого L’Equipe характеризует как человека, «близкого к Мбаппе».

Однако на этом перестановки явно не прекратятся. Целый ряд источников, например, прогнозируют, что в ближайшее время ПСЖ расстанется с главным тренером Маурисио Почеттино.

Сделка с участием ПСЖ и Килиана Мбаппе вызвала мгновенную и чрезвычайно резкую реакцию в Испании. La Liga — структура, объединяющая два высших испанских дивизиона,—пообещала в связи с ней подать жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), налоговые органы Франции и ЕС, а также выпустила специальное заявление, охарактеризовав случившееся как «скандал» и «оскорбление, нанесенное мировому футболу».

Организация уверена, что колоссальный по стоимости контракт подрывает его «целостность» и «экономическую устойчивость».

А президент La Liga Хавьер Тебас даже сравнил его с прошлогодним демаршем 12 грандов-«раскольников», пытавшихся создать собственную суперлигу. По его мнению, поступок ПСЖ «даже более опасен».

В своем заявлении La Liga дает понять, что она возмущена абсолютной «нерыночностью» сделки, нарушающей все экономические принципы, декларируемые UEFA. Структура обратила внимание на то, что формально финансовая ситуация не позволяла ПСЖ бросать такие огромные ресурсы на удержание Мбаппе. Несколько дней назад клуб сообщил о том, что по итогам нынешнего сезона рассчитывает на рекордные для себя доходы — €700 млн. Но до этого французская лига действительно отчитывалась о серьезных убытках ПСЖ. В позапрошлом сезоне они составили €124,2 млн, в прошлом — €224,3 млн.

Алексей Доспехов