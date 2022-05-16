Килиан Мбаппе меняет флагмана

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Один из самых ярких футболистов мира Килиан Мбаппе, кажется, может в ближайшее время перейти из ПСЖ, который, выигрывая французские трофеи, никак не может добиться успеха в Лиге чемпионов, в «Реал». Некоторые источники считают условия сделки практически согласованными. При этом нападающий, чей контракт с ПСЖ заканчивается летом, может достаться «Реалу» бесплатно — притом что парижскому клубу пять лет назад пришлось потратить на его приобретение сумму или близкую к €150 млн, или даже ее превышающую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Килиан Мбаппе, чей контракт с ПСЖ заканчивается летом, может достаться «Реалу» бесплатно — притом что парижскому клубу пять лет назад

Фото: Benoit Tessier / Reuters Килиан Мбаппе, чей контракт с ПСЖ заканчивается летом, может достаться «Реалу» бесплатно — притом что парижскому клубу пять лет назад

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В понедельник, 16 мая, одной из главных новостей, касающихся мирового футбола, стала новость с довольно дежурного мероприятия. Им была церемония вручения индивидуальных наград по итогам очередного французского сезона. Приз лучшему игроку в третий раз подряд получил форвард ПСЖ, безусловного флагмана чемпионата Франции, который вернул себе золото после странной осечки в предыдущем сезоне, Килиан Мбаппе. Но информационным хитом стал не привычный для игрока, забившего 25 голов в 34 матчах первенства, трофей, а его слова, сказанные журналистам в микст-зоне.

Килиан Мбаппе, отвечая на вопрос о своем ближайшем будущем, сказал, что «примет решение очень скоро», поскольку «выбор практически сделан». Мбаппе, которому 23 года, уточнил, что собирается обнародовать его в преддверии сборов национальной команды Франции перед очередным розыгрышем Лиги наций: она стартует в нем 3 июня матчем с датчанами.

Французская L’Equipe, как и ведущие издания из других стран, интерпретировали заявление однозначно — как подтверждение того, что Килиан Мбаппе решил уйти из ПСЖ, в котором провел пять лет и превратился из фантастически одаренного тинейджера с блестящими перспективами в футбольную суперзвезду, лидера клуба-гранда и сборной Франции, победившей на чемпионате мира 2018 года в России во многом благодаря Мбаппе.

Причем уже давно не секрет, куда собирается уходить форвард. Ни один из медиаресурсов, уделивших внимание словам Килиана Мбаппе, не привел иного варианта, кроме испанского флагмана — «Реала».

Marca даже опубликовала некоторые детали, касающиеся предстоящего события. По ее данным, «Реал» вел переговоры с Килианом Мбаппе еще в прошлом году. А особенно интенсивными они стали «в последние месяцы», то есть, видимо, после того как ПСЖ продолжил довольно печальный тренд. Этот клуб давным-давно входит в число наиболее мощных в финансовом отношении, а перед заканчивающимся сезоном укрепил и так шикарный состав целым рядом знаменитостей, включая семикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси. Между тем это не помогло ему прервать уже сложившуюся традицию: ПСЖ берет внутренние трофеи, но никак не может добиться успеха в наиболее престижном континентальном турнире. В этом году он вновь допустил осечку в Лиге чемпионов, вылетев из нее уже в стартовом раунде после столкновения как раз с «Реалом», который добрался до финала: в нем он 28 мая встретится с «Ливерпулем».

Marca утверждает, что в начале прошлой недели Килиан Мбаппе посетил Мадрид. И именно в эти дни в переговорах, который вел генеральный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес, был достигнут решающий прорыв. В настоящий момент, как полагает издание, условия перехода фактически согласованы.

Самое любопытное в истории с Килианом Мбаппе, может быть, заключается в том, что ПСЖ не только потеряет ключевую фигуру в нападении, но и не получит за нее сколько-нибудь существенной денежной компенсации.

Дело в том, что срок договора Мбаппе с французским клубом истекает как раз летом, и он должен покинуть его в статусе свободного агента. А вот ПСЖ пришлось в свое время потратить на футболиста колоссальную сумму.

Килиан Мбаппе, на заре профессиональной карьеры выступавший за «Монако», очутился в столичной команде в 2017 году. Трансфер был оформлен по сложной схеме — через формальную аренду с последующим выкупом, чтобы не нарушить правила финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Поэтому его полную стоимость рассчитать довольно сложно. Transfermarkt оценивает ее в €145 млн. Однако целый ряд других источников убеждены, что общие расходы на обеспечение трансфера Мбаппе составляли намного больше — около €180 млн. В любом случае речь идет о второй по стоимости сделке по покупке футболиста в истории. В том же 2017 году ПСЖ приобрел у «Барселоны» бразильского форварда Неймара за €222 млн.

Алексей Доспехов