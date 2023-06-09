Главные новости за 5-9 июня. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратов и Персидский залив свяжет железная дорога. Через регион пройдет Международный транспортный коридор «Север-Юг».

Саратовская Счетная палата нашла нарушения в работе регионального МФЦ на 94 млн руб. В некоторых подразделениях доля фактически работающих окон составила 50,4-74,4% — на сэкономленные средства необоснованно премировали сотрудников. Часть отделений «уступала» платные услуги расположенным возле них частным компаниям.

Астраханские бизнесмены смогут получить свыше 10 миллионов на обустройство пляжей. Отбор кандидатов из числа индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на получение грантов начался 29 мая и продлится до 29 июня.

Чиновники обсудили строительство комплекса переработки отходов с жителями Аткарского района Саратовской области. Диалог произошел спустя почти год после того, как появление объекта анонсировал глава региона Роман Бусаргин. Еще в минувшем сентябре инициативная группа сельчан и фермеров начала писать в различные ведомства и инстанции с тем, что завод намереваются построить на родниках. На встрече рассказали, как выбирали место для промышленного объекта; граждане собираются обратиться к главе СКР Александру Бастрыкину.

Пензенские следователи расследуют отравление 17-летней и двух 18-летних девушек алкоголем.

Новым прокурором Энгельса Саратовской области стал Дмитрий Журавлев. Ранее он занимал должность заместителя начальника управления ведомства по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью.

Бывший советник Александра Бастрыкина Михаил Музраев, осужденный за покушение на волгоградского губернатора, не сможет выйти на свободу через ЧВК «Вагнер», заявил владелец компании Евгений Пригожин.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом объявило о проведении аукционов по продаже 100% акций двух дезинфекционных компаний в Саратовской области.

Волгоградский Областной суд принял к рассмотрению иск прокурора о признании преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны геноцидом и преступлениями против человечности.

Обманутые дольщики энгельсского ЖК «Пляж» в попытке получить права на квартиры дошли до Верховного суда. Права граждан должна восстанавливать государственная ППК «Фонд развития территорий», однако именно ее позиция в суде препятствует получению дольщиками квартир в доме, сдать который обещают уже в этом августе.

Саратовская мэрия пытается разобраться в решении разделить дело о национализации ОКН. Подававший иск о передаче неоднократно горевшей гостиницы «Россия» в собственность города региональный комитет культурного наследия объединил юр- и физлиц в одно заявление. Арбитражный суд Саратовской области вынес решение об изъятии площадей у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; судьбу помещений физлиц определит Фрунзенский районный суд Саратова. Первое пытаются оспорить собственники, второе — власти. Градозащитники предупреждают: здание может «не дождаться» окончания процессов и рухнуть на главную пешеходную улицу города.

В Волгоградской области никто не пострадал от «Мистера Сидра». В регионе изъяли более 600 литров пивного напитка; в Астраханской области — свыше 25 тысяч литров, а затем еще 10.

Волгоградский суд рассмотрит дело о присвоении 13-ти гаражей.

Администрация Саратова подала в арбитражный суд области иски к некоторым перевозчикам, обслуживающим автобусные маршруты города. Горожане на протяжении нескольких лет жалуются на несоблюдение графика, старые грязные машины и поведение водителей.

В Пензе в 2023 году планируют построить 510 тыс. кв. м жилья.

Игорь Бабушкин возглавил «Единую Россию» в Астраханской области.

Общественная палата Пензенской области готовится к президентским выборам.

Экспансия дискаунтеров X5 добралась до Саратова. Один из «Чижиков» открылся на месте «Грозди». Из регионов Средней Волги бюджетными супермаркетами от X5 пока не обзавелась только Астраханская область — вскоре точки торговой сети должны открыться и там.

Кировский районный суд спустя более чем два месяца после оглашения опубликовал полный текст приговора бывшего прокурора Андрея Пригарова; его признали виновным в мошенничестве и невиновным в получении взятки. Обвинительное заключение по каждому из эпизодов базировалось на показаниях: в одном случае единственного потерпевшего, в другом — ключевого свидетеля.

В Пензенской области два бывших чиновника получили десять и пять лет колонии строгого и общего режима соответственно. Экс-главу района признали виновным в получении взяток на общую сумму 639 тыс. руб, а бывшего главу сельсовета — в посредничестве за вознаграждение в 50 тыс. руб. Первый настаивал на полной невиновности; второй признался в содеянном и сотрудничал со следствием.

И. о. председателя Астраханского областного суда стала Татьяна Шустова. Ее предшественница Ольга Василенко занимала пост с 2004 года.

Этапы международного ралли «Шелковый путь» впервые пройдут через Саратов.

В Астраханской области для участников СВО выпустят единые карты соцподдержки.

Дарья Васенина