Этапы международного ралли «Шелковый путь» впервые пройдут через Саратов

Маршрут 13-й по счету крупнейшей гонки Евразии — международного ралли «Шелковый путь» — впервые проложен через Саратовскую область. Карту опубликовали на официальном сайте соревнования. Соревноваться будут в следующих зачетах: грузовики, автомобили, мотовездеходы, мотоциклы и квадроциклы.

Ралли по маршруту длиной свыше 5,2 тыс. км, из которых более 2,2 тыс. км — скоростные участки, пройдет с 5 по 15 июля. Маршрут проложили через 13 регионов России: Республики Татарстан и Башкортостан, Челябинскую, Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую, Тамбовскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области. Завершится гонка в Москве.

Старт соревнованию дадут 6 июля на площади Тысячелетия в Казани. Финиш запланирован на Васильевском спуске возле Московского кремля.

Участникам предстоит проехать девять этапов. Регионы Средней Волги затронут три этапа с шестого по восьмой.

Шестой этап «Самара — Саратов» пройдет 12 июля. Его маршрут составит 622,2 км, покрытие — 100% грунт. Здесь гонщикам предстоит преодолеть два спецучастка; проехать вдоль полей по погодозависимому покрытию: «Роуд бук этапа предусматривает частые смены курса, трёхмерные дороги со спусками и подъемами в поймах мелких рек, много балок и оврагов, заполненных водой».

На подъезде к Саратову возможны сбои в работе навигаторов: «штурманы должны внимательно следить за дистанцией и указаниями дорожной книги».

Седьмой этап «Саратов — Волгоград» запланирован на 13 июля. Дистанция — 595,4 км. Покрытие: 95% — грунт, 5% — каменистые дороги.

«Участников ожидает самое протяжённое испытание тринадцатого издания — 427 зачетных километров в трехмерных ландшафтах с перепадами высот. Спортсмены увидят самые разнообразные трассы — от каменистых дорог до белоснежных меловых холмов и крутых оврагов. Этап будет разделен на два спецучастка, и экипажам предстоит быть очень внимательными, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох сменами курса», — говорится в описании этапа.

Гоночная техника проедет через город. Стоянку разместят на «Волгоград Арене» возле Мамаева кургана.

Восьмой этап «Волгоград — Липецк» пройдет 14 июля. Протяженность — 772,8 км. Покрытие: 88% — грунт, 10% — песчаные дороги, 2% — дюнетты.

Пролегающий через грунтовые дороги и дюнетты Арчединско-Донского песчаного массива скоростной маршрут, заверяют организаторы, станет серьезным испытанием для участников.

Волгоградская область впервые вошла в маршрут «Шелкового пути» в 2010 году (второе издание). В этом году регион в седьмой раз примет стоянку ралли.

Для Саратовской области гонка станет первой. «Администрация Саратовской области уже имеет немалый опыт в проведении автоспортивных соревнований, но гонок международного уровня здесь ещё не было», — говорится в сообщении.

В 2017-18 годах в регионе проходил этап чемпионата России «Великая степь — Волга». Организаторы уточняют, что гонщикам предстоит заново найти подход к знакомым местам и проехать по новым трассам.

Дарья Васенина