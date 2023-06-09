В Астраханской области для участников СВО выпустят единые карты соцподдержки

«ЕДИНЫЕ» карты для участников спецоперации и их семей появятся в Астраханской области, сообщает пресс-служба регпарламента. Аналогичный проект уже запущен в Брянской области.

По картам можно будет получить скидки при оплате товаров и услуг. На сегодня намерение поддержать семьи участников СВО выразили в регионе комбинаты общественного питания, поставщики бытовых, образовательных, юридических и прочих услуг. Присоединится могут все желающие.

«Над выпуском карты и алгоритмом внедрения работают астраханский центр „ЕДИНЫЕ“ и региональное движение „В поддержку женских инициатив“, в которое входят активные женщины-предприниматели», — говорится в релизе.

Дарья Васенина