Игорь Бабушкин возглавил «Единую Россию» в Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин стал секретарём реготделения «Единой России». Решение было принято на региональной партийной конференции, сообщает пресс-служба партии. Игорь Бабушкин уже является членом Высшего совета партии и возглавляет регион с 2019 года.

Андрей Турчак, секретарь Генсовета «Единой России», отметил, что Игорь Бабушкин и его команда успешно решают задачи партийного строительства и социально-экономического развития Астраханской области. Он также подчеркнул важность привлечения сторонников на выборы и ввода объектов народной программы «Единой России», которая предусматривает строительство и ремонт школ, поликлиник, спортплощадок, социальную догазификацию и другие мероприятия.

Игорь Бабушкин заявил, что Астраханская область приведёт региональное законодательство в соответствие со стандартом мер поддержки участников СВО. Кроме того, он предложил увеличить единовременную региональную выплату участникам СВО, получившим лёгкое или тяжёлое ранение, а также членам семьи погибшего или пропавшего без вести военнослужащего-участника СВО. Он также пообещал обеспечить теми же гарантиями семьи всех, кто участвует в СВО в статусе добровольца, а также семьи гражданских лиц, которых направляют в зону гуманитарной помощи.

Никита Маркелов