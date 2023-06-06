Бывший волгоградский следователь Михаил Музраев не сможет избежать колонии с помощью ЧВК

Бывший советник Александра Бастрыкина Михаил Мурзаев, осужденный за покушение на волгоградского губернатора, не сможет выйти на свободу через ЧВК «Вагнер». Об этом заявил владелец компании Евгений Пригожин. По его словам, ЧВК «Вагнер» больше не имеет возможности забирать заключенных из тюрем.

Ранее в телеграм-канале «Дело Мурзаева» появилась информация о том, что Михаил Музраев, бывший руководитель Следственного комитета по Волгоградской области, заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и скоро выйдет на свободу. Анонимные авторы канала утверждали, что Михаил Музраев не будет участвовать в боевых действиях, а просто пересидит три месяца в Ростове-на-Дону.

Однако Евгений Пригожин опроверг эту версию. «Любые разговоры о том, что мы кого-то забираем на боевые действия и он получит свободу, не соответствуют действительности», — сказал он. Пригожин добавил, что ЧВК «Вагнер» не имеет никакого отношения к Михаилу Музраеву и не заинтересована в его услугах.

Напомним, что Михаил Музраев был осужден в конце марта 2023 года за покушение на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Суд признал его виновным в организации убийства и попытке захвата власти. Музраев получил 20 лет колонии строгого режима с лишением звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград.

Никита Маркелов