Верховный суд изучит «Пляж»

Обманутые дольщики энгельсского ЖК «Пляж» дошли до Верховного суда в попытке получить права на квартиры. Права граждан, согласно закону, должна восстанавливать государственная ППК «Фонд развития территорий», однако именно ее позиция в суде препятствует получению дольщиками квартир в доме, сдать который обещают уже в этом августе. В компании настаивают, что граждане не имеют права на жилплощадь, если их требования были через суд внесены в реестр кредиторов после решения о достройке дома; хотя сама дата заранее не анонсируется. Юристы полагают, что решение Верховного суда затронет сотни обманутых дольщиков по всей стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жалобу саратовских дольщиков рассмотрит экономическая коллегия ВС РФ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Жалобу саратовских дольщиков рассмотрит экономическая коллегия ВС РФ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ рассмотрит спор между обманутыми дольщиками энгельсского ЖК «Пляж» и государственной компанией Фонд развития территорий. Об этом сообщили в Федеральном центре помощи дольщикам — юристы организации представляют интересы граждан в судах. Жилой комплекс «Пляж» возводил Саратовский застройщик ООО «СК ЖБК3», который был признан несостоятельным в марте 2021 года. На тот момент в России уже действовал закон, обязывающий ППК «Фонд развития территорий» включаться в процедуры банкротства фирм, привлекавших деньги по договорам долевого участия. Поскольку работы не останавливались, а степень готовности объекта оценивалась как высокая, далеко не все участники строительства оказались осведомлены о процедуре банкротства, в результате чего вовремя не включили свои требования в реестр кредиторов. Не исполнил соответствующие обязанности и конкурсный управляющий. В итоге отведенный законом срок включения был пропущен — гражданам пришлось обосновывать свои требования в суде. Арбитражный суд Саратовской области в ходе ряда заседаний включал граждан в реестр. Затем, однако, выяснилось, что не все участники строительства имеют права на жилье или хотя бы на деньги. В соответствии с законом существенное значение играет дата заседания наблюдательного совета Фонда развития территорий, на котором компания определяет способ восстановления прав граждан: передача жилья в достроенном доме или выплата компенсаций. Дольщики, которые получили решение суда о внесении в реестр после решения фонда о достройке объекта, не могут претендовать на квартиры, им полагается только выплата. А те из граждан, кто приобретал квартиры по уступке после начала банкротства (о котором не знали), лишаются и жилплощади, и компенсации. Решение о достройке дома было принято 3 декабря 2021 года: некоторых граждан суд включил в реестр до этой даты, некоторых — после. Участники строительства снова обратились в суд с просьбой считать их включенными в реестр на указанную дату — суд первой инстанции согласился с требованиями граждан, указав, что соответствующая юридическая фикция необходима для соблюдения прав ­истцов.

Юристы фонда обжаловали соответствующее решение. Коллегия Двенадцатого арбитражного апелляционного суда согласилась с доводами первой инстанции в части включения граждан в реестр, но исключила формулировку, предписывающую считать требования заявленными на конкретную дату. В результате вышло, что, с одной стороны, восстановлен срок включения в реестр, который истек еще в июне 2021го, но это не имеет юридических последствий: дольщик не имеет таких же прав, как те, кто также через суд восстановил права требования за день или два до решения фонда. В мотивировочной части суд указал, что если одни из дольщиков, которые оказались в такой ситуации, получат квартиры, то это обстоятельство станет дискриминирующим по отношению к остальным.

Аналогичная формулировка устояла и в Арбитражном суде Поволжского ­округа.

В ходе рассмотрения кассационной жалобы истцы ходатайствовали о запросе в Конституционный суд РФ с целью проверки статьи федерального закона № 151, которая внесла изменения в п. 15 ст. 201.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», коллегия ходатайство ­отклонила.

После этого дольщики обратились в Верховный суд РФ.Руководитель Федерального центра помощи дольщикам Антон Хайдуков, который представляет интересы участников строительства, рассказал «Ъ», что находит позицию апелляционной и кассационной инстанций парадоксальной: «Дата заседания наблюдательного совета фонда не разглашается. Ни дольщики, которые восстанавливали членство в реестре кредиторов через суд, ни суд первой инстанции не знали о том, что заседания о включении требований следовало проводить до 3 декабря 2021 года. Выходит, что закон делит добросовестных приобретателей на тех, чьи права надо восстанавливать, а чьи нет, ориентируясь на независящие от граждан обстоятельства». По словам господина Хайдукова, соответствующий пункт и предлагался для рассмотрения в Конституционном суде. Собеседник «Ъ» добавил, что ссылка на «дискриминацию» также приводит к юридической двусмысленности: «Если мы предполагаем, что восстановление законных прав одних граждан дискриминирует тех, кто пока не обратился в суд с аналогичным требованием, то мы создаем прецедент, который обрекает прочих потенциальных истцов оказаться в обделенном положении по сравнению с теми, кого суд включил в реестр, например, 2 декабря 2021 года». Антон Хайдуков добавил, что к нему регулярно обращаются дольщики из разных регионов России, которые столкнулись с той же проблемой. По его информации, число граждан, на которых повлияет решение ВС, может доходить до тысячи человек.

Никита Маркелов