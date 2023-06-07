Верховный суд изучит «Пляж»

Обманутые дольщики энгельсского ЖК «Пляж» дошли до Верховного суда в попытке получить права на квартиры. Права граждан, согласно закону, должна восстанавливать государственная ППК «Фонд развития территорий», однако именно ее позиция в суде препятствует получению дольщиками квартир в доме, сдать который обещают уже в этом августе. В компании настаивают, что граждане не имеют права на жилплощадь, если их требования были через суд внесены в реестр кредиторов после решения о достройке дома; хотя сама дата заранее не анонсируется. Юристы полагают, что решение Верховного суда затронет сотни обманутых дольщиков по всей стране.
Жалобу саратовских дольщиков рассмотрит экономическая коллегия ВС РФ
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ рассмотрит спор между обманутыми дольщиками энгельсского ЖК «Пляж» и государственной компанией Фонд развития территорий. Об этом сообщили в Федеральном центре помощи дольщикам — юристы организации представляют интересы граждан в судах. Жилой комплекс «Пляж» возводил Саратовский застройщик ООО «СК ЖБК3», который был признан несостоятельным в марте 2021 года. На тот момент в России уже действовал закон, обязывающий ППК «Фонд развития территорий» включаться в процедуры банкротства фирм, привлекавших деньги по договорам долевого участия. Поскольку работы не останавливались, а степень готовности объекта оценивалась как высокая, далеко не все участники строительства оказались осведомлены о процедуре банкротства, в результате чего вовремя не включили свои требования в реестр кредиторов. Не исполнил соответствующие обязанности и конкурсный управляющий. В итоге отведенный законом срок включения был пропущен — гражданам пришлось обосновывать свои требования в суде. Арбитражный суд Саратовской области в ходе ряда заседаний включал граждан в реестр. Затем, однако, выяснилось, что не все участники строительства имеют права на жилье или хотя бы на деньги. В соответствии с законом существенное значение играет дата заседания наблюдательного совета Фонда развития территорий, на котором компания определяет способ восстановления прав граждан: передача жилья в достроенном доме или выплата компенсаций. Дольщики, которые получили решение суда о внесении в реестр после решения фонда о достройке объекта, не могут претендовать на квартиры, им полагается только выплата. А те из граждан, кто приобретал квартиры по уступке после начала банкротства (о котором не знали), лишаются и жилплощади, и компенсации. Решение о достройке дома было принято 3 декабря 2021 года: некоторых граждан суд включил в реестр до этой даты, некоторых — после. Участники строительства снова обратились в суд с просьбой считать их включенными в реестр на указанную дату — суд первой инстанции согласился с требованиями граждан, указав, что соответствующая юридическая фикция необходима для соблюдения прав истцов.
Юристы фонда обжаловали соответствующее решение. Коллегия Двенадцатого арбитражного апелляционного суда согласилась с доводами первой инстанции в части включения граждан в реестр, но исключила формулировку, предписывающую считать требования заявленными на конкретную дату. В результате вышло, что, с одной стороны, восстановлен срок включения в реестр, который истек еще в июне 2021го, но это не имеет юридических последствий: дольщик не имеет таких же прав, как те, кто также через суд восстановил права требования за день или два до решения фонда. В мотивировочной части суд указал, что если одни из дольщиков, которые оказались в такой ситуации, получат квартиры, то это обстоятельство станет дискриминирующим по отношению к остальным.
Аналогичная формулировка устояла и в Арбитражном суде Поволжского округа.
В ходе рассмотрения кассационной жалобы истцы ходатайствовали о запросе в Конституционный суд РФ с целью проверки статьи федерального закона № 151, которая внесла изменения в п. 15 ст. 201.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», коллегия ходатайство отклонила.
После этого дольщики обратились в Верховный суд РФ.Руководитель Федерального центра помощи дольщикам Антон Хайдуков, который представляет интересы участников строительства, рассказал «Ъ», что находит позицию апелляционной и кассационной инстанций парадоксальной: «Дата заседания наблюдательного совета фонда не разглашается. Ни дольщики, которые восстанавливали членство в реестре кредиторов через суд, ни суд первой инстанции не знали о том, что заседания о включении требований следовало проводить до 3 декабря 2021 года. Выходит, что закон делит добросовестных приобретателей на тех, чьи права надо восстанавливать, а чьи нет, ориентируясь на независящие от граждан обстоятельства». По словам господина Хайдукова, соответствующий пункт и предлагался для рассмотрения в Конституционном суде. Собеседник «Ъ» добавил, что ссылка на «дискриминацию» также приводит к юридической двусмысленности: «Если мы предполагаем, что восстановление законных прав одних граждан дискриминирует тех, кто пока не обратился в суд с аналогичным требованием, то мы создаем прецедент, который обрекает прочих потенциальных истцов оказаться в обделенном положении по сравнению с теми, кого суд включил в реестр, например, 2 декабря 2021 года». Антон Хайдуков добавил, что к нему регулярно обращаются дольщики из разных регионов России, которые столкнулись с той же проблемой. По его информации, число граждан, на которых повлияет решение ВС, может доходить до тысячи человек.