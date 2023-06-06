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Государство продает саратовские дезинфекционные предприятия

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом объявило о проведении аукционов по продаже 100% акций двух дезинфекционных компаний в Саратовской области.

Одна из компаний — АО «Меддезинфекция» — занимается дезинфекцией медицинских учреждений и общественных мест. Компания располагает недвижимостью в Саратове, Ершове и Дергачах, в том числе административными зданиями, складами и гаражами. Численность персонала — 38 человек. Начальная цена пакета акций — 39,5 млн руб., минимальная — 19,7 млн руб.

Другая компания — АО «Дезинфекционный центр», которое специализируется на дезинфекции жилых и нежилых помещений, транспорта и территорий. Компания базируется в Балаково и имеет в собственности земельный участок площадью 0,9 га, административное здание, три автомобиля и другое имущество. Численность персонала — 28 человек. Начальная цена пакета акций — 12,2 млн руб., минимальная — 6,1 млн руб.

Аукционы по продаже акций АО «Меддезинфекция» и АО «Дезинфекционный центр» запланированы на 14 и 20 июля соответственно. Ранее агентство уже пыталось продать эти компании в феврале и апреле 2023 года, но не нашло покупателей.

Дарья Васенина

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