В Волгоградской области изъяли более 600 литров опасного сидра

Cтрудники ГУ МВД России по Волгоградской области и Роспотребнадзора обнаружили и изъяли из оборота свыше 600 литров спиртосодержащей продукции марки «Мистер Сидр». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным ведомства, проверки проводились в 10 объектах торговли на территории региона. В ходе них было выявлено, что продавцы нарушали требования законодательства о защите прав потребителей и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так, в некоторых случаях продавцы не предоставляли покупателям информацию о составе и качестве продукции, не имели лицензии на розничную продажу алкогольной продукции или не соответствовали санитарно-эпидемиологическим нормам.

Все изъятые образцы направлены на экспертизу в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. По результатам исследования будет установлено, содержат ли они токсичные или опасные для здоровья вещества. По факту нарушений возбуждены административные дела по статьям 14.2 (нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции) и 14.43 (нарушение правил обеспечения безопасности непродовольственных товаров) КоАП РФ. Ответственным лицам грозят штрафы от 10 до 50 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Никита Маркелов