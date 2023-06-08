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В Астраханской области нашли более 25 тысяч литров опасного напитка «Мистер Сидр»

25,2 тыс. литров смертельно опасного алкогольного напитка «Мистер Сидр» нашли в магазинах Астраханской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что в субъекте РФ не зарегистрировано ни одного случая отравления пивным продуктом. Ранее в нескольких регионах России порядка 100 человек пострадали после употребления «Мистера Сидра», среди них есть несовершеннолетние и беременная женщина. Погибли более 30 человек.

Сотрудники астраханского Роспотребнадзора изымают произведенного самарским ООО «АНДИ» «Мистера Сидра» из оборота. Продавцов предупредили о факте выявления опасной продукции: «Управлением выдано предписание о запрете реализации».

Дарья Васенина

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