Великий шелковый путь: Саратов и Персидский залив свяжет железная дорога

Международный транспортный коридор «Север-Юг» пройдет через Саратовский узел. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Его слова передают в Telegram-канале региональных сторонников политика.

Господин Володин отметил, что пути проложат вокруг саратовской агломерации (Саратов, Энгельс). Речь идет о грузовых перевозках.

Председатель нижней палаты российского парламента напомнил: президент Владимир Путин подписал с главой Ирана Эбрахимом Раиси соглашение о строительстве на территории страны участка жд-дороги от азербайджанской границы. В дальнейшем проложить пути планируют до Персидского залива.

Вячеслав Володин обозначил, что все поезда, которые пустят по транспортному коридору на север, в сторону Москвы и Санкт-Петербурга, пойдут через Саратовский узел: «Эта развязка, сочетающая автомобильную и железнодорожную, добавит региону в плане развития».

Переговоры о строительстве железнодорожного Великого шелкового пути продолжаются с 1996 года. На сегодняшний день проложена и введена в эксплуатацию часть МТК «Север-Юг». Железная дорога продолжает развиваться. Предполагается, что она свяжет Санкт-Петербург с портами Ирана и Индии.

Дарья Васенина