Астраханские бизнесмены смогут получить свыше 10 миллионов на обустройство пляжей

На прямом эфире Центра управления регионом заместитель министра экономического развития Астраханской области Лейсан Шафикова рассказала о выделении грантов на создание пляжей.

Отбор кандидатов из числа индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на получение грантов начался 29 мая и продлится до 29 июня. Конкурсная комиссия выберет двух победителей.

Максимальная сумма гранта составляет 10,3 млн руб. Обязательные условия: минимум 30% софинансирования из внебюджетных источников; благоустроенный по ГОСТ земельный участок (исследование воды и дна, обозначенные границы купания, медицинский пост и спасательная вышка)в собственности или договоренность с муниципалитетов об аренде.

Дарья Васенина