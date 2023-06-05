Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Астраханские бизнесмены смогут получить свыше 10 миллионов на обустройство пляжей

На прямом эфире Центра управления регионом заместитель министра экономического развития Астраханской области Лейсан Шафикова рассказала о выделении грантов на создание пляжей.

Отбор кандидатов из числа индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на получение грантов начался 29 мая и продлится до 29 июня. Конкурсная комиссия выберет двух победителей.

Максимальная сумма гранта составляет 10,3 млн руб. Обязательные условия: минимум 30% софинансирования из внебюджетных источников; благоустроенный по ГОСТ земельный участок (исследование воды и дна, обозначенные границы купания, медицинский пост и спасательная вышка)в собственности или договоренность с муниципалитетов об аренде.

Дарья Васенина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...