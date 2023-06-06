Чистое место пусто не бывает

Чиновники обсудили строительство комплекса переработки отходов с жителями Аткарского района Саратовской области. Диалог произошел спустя почти год после того, как появление объекта анонсировал глава региона Роман Бусаргин. Еще в минувшем сентябре инициативная группа сельчан и фермеров начала писать в ответственные инстанции о том, что завод собираются построить на родниках. В ходе встречи чиновники рассказали, как выбирали место для промышленного объекта; граждане же пообещали обратиться к главе СКР Александру Бастрыкину, если их доводы не будут услышаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовский губернатор анонсировал мусоропереработку в Аткарском районе минувшим летом

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Саратовский губернатор анонсировал мусоропереработку в Аткарском районе минувшим летом

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Строительство мусороперерабатывающего комплекса в Аткарском районе Саратовской области стало предметом обсуждения на встрече чиновников с жителями окрестных сел. Как писал «Ъ», региональные власти анонсировали появление завода по переработке отходов мощностью до 200 тыс. тонн в год на правом берегу Волги. Для этого участок земли площадью 38 га был сперва переведен из земель сельхозназначения в «промышленные», а затем включен в перечень объектов, которые правительство планирует отдать в концессию в текущем году. Жители района узнали о планах властей из пресс-релизов главы региона Романа Бусаргина, который отчитывался о достигнутых договоренностях с руководством оператора по обращению с отходами — АО «Ситиматик». По словам сельчан, участок расположен на водоносном слое, который питает реку Сосновку у ее истоков, а также служит источником питьевой воды для 11 окрестных сел, где проживают порядка 4,5 тыс. человек. Тогда инициативная группа вступила в переписку с чиновниками разных уровней. Когда конфликт привлек внимание средств массовой информации, официальные лица назначили встречу с гражданами, она состоялась через месяц после того, когда, по словам Романа Бусаргина, должно было начаться ­строительство.

Член инициативной группы пасечник Владимир Певцов рассказал «Ъ», что встреча прошла в Доме культуры села Языковка Ершовского муниципального образования Саратовской области. По его словам, на встречу пришло порядка 100 граждан; со стороны властей присутствовали заместитель главы Аткарского района Константин Егоров, начальник отдела по обращению с ТКО областного минприроды Денис Ефимов, а также глава Ершовского МО Анатолий Кириченко.

В распоряжении «Ъ» оказался протокол мероприятия. Представители власти сообщили собравшимся, что представители «Ситиматка» были приглашены на встречу, но приехать не смогли. Граждан интересовали причины выбора того, а не иного участка. «Мы выбрали этот участок, так как он был свободен»,— ответили чиновники. «Кому принадлежит эта земля?» — спросили сельчане. «Мы сделаем запрос в Росреестр»,— сообщил заместитель главы района и добавил: «Вопрос по строительству объекта по обращению с ТКО находится еще на предварительном обсуждении». По словам господина Егорова, принятию окончательного решения будут предшествовать экологические и гидрологические экспертизы.

По словам Владимира Певцова, на встрече затронули и юридический статус родниковой воды: чиновники упомянули, что она не зарегистрирована в качестве питьевой. «Школьную воду каждый год проверяет Роспотребнадзор и пишет заключение о том, что вода хорошая, пить можно, пусть все пьют. А в министерстве пишут, что вода негодная и что все эти реки и родники носят декоративный характер»,— прокомментировал тезис госслужащих господин Певцов.

По словам собеседника «Ъ», сельчане выступают не против мусоропереработки в регионе, а против безответственного подхода к выбору территории. В протоколе же зафиксирована единогласная позиция граждан по трем вопросам: строительство объекта, проведение исследований и выделение земли под мусоропереработку. Согласно документу, текст должен лечь на стол заместителю председателя правительства Саратовской области — министру сельского хозяйства Роману Ковальскому. Если же чиновники не пойдут навстречу гражданам, те, по словам господина Певцова, готовы обратиться к главе СКР Александру Бастрыкину.

Помимо сельчан и чиновников на встрече присутствовала эколог Ольга Питцунова: «В законе прописано, что участок под промышленное строительство выделяется исключительно после проведения гидрогеологических исследований. Только на основе исследований дается разрешение о процедуре перевода сельскохозяйственных земель в промышленные. Родники должны быть поставлены на учет в ­Роспотребнадзоре».

По словам госпожи Питцуновой, участок под размещение объекта обращения с отходами также нужно выбирать на основе карт и данных гидрологических, геологических, гидрогеологических исследований. Она напоминает, что федеральный закон № 7 «Об охране окружающей среды» напрямую запрещает реализацию проектов, способных привести к «к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды». Эколог добавила, что потенциальная стройка попадает в ареал обитания краснокнижных растений и птиц.

Никита Маркелов