В Астрахани на складе нашли более 10 тысяч литров убившего свыше 30 россиян напитка

На астраханском складе обнаружили свыше 10 тыс. л пивного напитка «Мистер Сидр». О совместных с региональным ГУ МВД рейдах рассказали в Межрегиональном управлении Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу.

Сначала сотрудники ведомств нашли в складских помещениях на улице Рождественского более 10 тыс. л алкогольной продукции «без сопроводительных документов и фиксации в ЕГАИС под торговой маркой «Мистер Сидр» производства ООО «Анди».

Затем на складе в Рождественском проезде обнаружили еще 840 л — на эту партию имелась необходимая документация.

Для передачи на досудебное хранение нелегальный алкоголь изъяли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Астраханской области. Образцы продукции отобрали на экспертизу.

Ранее «Мистером Сидром» отравились в России порядка 100 человек, более 30 из них погибли.

Дарья Васенина