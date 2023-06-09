Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Астрахани на складе нашли более 10 тысяч литров убившего свыше 30 россиян напитка

На астраханском складе обнаружили свыше 10 тыс. л пивного напитка «Мистер Сидр». О совместных с региональным ГУ МВД рейдах рассказали в Межрегиональном управлении Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу.

Сначала сотрудники ведомств нашли в складских помещениях на улице Рождественского более 10 тыс. л алкогольной продукции «без сопроводительных документов и фиксации в ЕГАИС под торговой маркой «Мистер Сидр» производства ООО «Анди».

Затем на складе в Рождественском проезде обнаружили еще 840 л — на эту партию имелась необходимая документация.

Для передачи на досудебное хранение нелегальный алкоголь изъяли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Астраханской области. Образцы продукции отобрали на экспертизу.

Ранее «Мистером Сидром» отравились в России порядка 100 человек, более 30 из них погибли.

Дарья Васенина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...