Пензенские следователи расследуют отравление несовершеннолетних алкоголем

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту отравления трех девушек спиртосодержащей продукцией, приобретенной в одной из сетевых торговых точек областного центра. Об этом сообщает Следственный отдел по Железнодорожному району Пензы СУ СК России по Пензенской области.

Дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).

По данным следствия, 3 июня в Бессоновском районе 17-летняя жительница Пензы выпила спиртосодержащий напиток, после чего ее госпитализировали с признаками отравления. Днем ранее, 2 июня, аналогичную продукцию выпили 18-летняя и 17-летняя жительницы Пензы, которые также были доставлены в больницу.

Сотрудники СК провели осмотры мест происшествий, изъяли тару из-под алкоголя, а также более 1,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости из торговых точек Пензы, где девушки купили алкоголь. Устанавливается происхождение алкоголя, а также лица, причастные к совершенному преступлению. Назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы.

Никита Маркелов