Общественная палата Пензенской области создала штаб для наблюдения за выборами

Штаб по независимому наблюдению за выборами образован Общественной палатой региона. Состав штаба утвержден на заседании Совета палаты. Об этом сообщили в социальных сетях органа.

«Вопрос обеспечения прозрачности и достоверности избирательной кампании является первоочередным. В этой связи принято решение о начале работы Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами в Пензенской области», – рассказала председатель палаты Владимир Подобед.

Руководителем штаба избран Андрей Глухов, региональный координатор Корпуса «За Чистые выборы», который также войдет в новый состав Общественной палаты Пензенской области VII созыва. Его заместителем стал Олег Сактирин, Генеральный директор ЗАО ПКП «Орбита-1», избранный член Общественной палаты Пензенской области нового, VII созыва.

Штаб будет заниматься мониторингом хода избирательной кампании, обучением наблюдателей, взаимодействием со СМИ, информированием избирателей. В состав штаба вошли 20 человек. Это члены Общественной палаты региона, представители некоммерческих организаций и общественных объединений, медиасферы и научного сообщества Пензенской области.

Членами штаба утвержден план-график мероприятий по подготовке и наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах в 2024 году.

Дарья Васенина