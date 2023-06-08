Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Общественная палата Пензенской области создала штаб для наблюдения за выборами

Штаб по независимому наблюдению за выборами образован Общественной палатой региона. Состав штаба утвержден на заседании Совета палаты. Об этом сообщили в социальных сетях органа.

«Вопрос обеспечения прозрачности и достоверности избирательной кампании является первоочередным. В этой связи принято решение о начале работы Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами в Пензенской области», – рассказала председатель палаты Владимир Подобед.

Руководителем штаба избран Андрей Глухов, региональный координатор Корпуса «За Чистые выборы», который также войдет в новый состав Общественной палаты Пензенской области VII созыва. Его заместителем стал Олег Сактирин, Генеральный директор ЗАО ПКП «Орбита-1», избранный член Общественной палаты Пензенской области нового, VII созыва.

Штаб будет заниматься мониторингом хода избирательной кампании, обучением наблюдателей, взаимодействием со СМИ, информированием избирателей. В состав штаба вошли 20 человек. Это члены Общественной палаты региона, представители некоммерческих организаций и общественных объединений, медиасферы и научного сообщества Пензенской области.

Членами штаба утвержден план-график мероприятий по подготовке и наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах в 2024 году.

Дарья Васенина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...