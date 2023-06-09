Кировский районный суд опубликовал полный текст приговора в отношении бывшего прокурора Андрея Пригарова спустя более чем два месяца после оглашения резолютивной части. 31 марта судья Антон Степанов признал подсудимого виновным в мошенничестве и невиновным во взятке. Обвинительное заключение по каждому из эпизодов базировалось на показаниях: в одном случае единственного потерпевшего, в другом — ключевого свидетеля. За время суда и следствия оба не раз выдвигали новые версии происшедшего, однако показания одного суд практически полностью отверг, а другого почти безоговорочно принял. Защита подсудимого готовит кассационную жалобу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Пригаров признан виновным в мошенничестве и невиновным во взятке

Фото: Алексей Голицын, Коммерсантъ Андрей Пригаров признан виновным в мошенничестве и невиновным во взятке

Фото: Алексей Голицын, Коммерсантъ

Спустя более двух месяцев после оглашения приговора в отношении бывшего прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова суд первой инстанции опубликовал мотивировочную часть. Документ состоит из без малого пятидесяти страниц электронного документа, напечатанного 12м кеглем. Резолютивную часть председательствующий на процессе судья Антон Степанов огласил 31 марта 2023 года; спустя порядка двух недель и защита, и гособвинение подали апелляционные жалобы в Саратовский областной суд, который оставил в силе решение нижестоящей инстанции. Судебный акт, как и само уголовное дело, имеет двухчастную структуру: по мошенническому эпизоду (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Андрей Пригаров признан виновным, тогда как по эпизоду о многомиллионной взятке полностью оправдан (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Оправдан и второй подсудимый, строитель Олег Вартанов, которому вменяли посредничество при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Приговор устоял в Саратовском областном суде.

Суд приговорил бывшего прокурора к пяти годам колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания в связи с наличием ребенка в возрасте до 14 лет, которого господин Пригаров воспитывает один. Положенного возраста воспитанник достигнет только следующим летом, тогда как срок давности по мошенническому эпизоду истекает к концу ближайшего августа — если приговор не будет приведен в исполнение, то Андрей Пригаров избежит наказания в виде пяти лет колонии общего режима.

Эпизод о мошенничестве по преимуществу основан на показаниях «потерпевшего № 1» Алексея Чугунова. Из текста приговора следует, что доводы защиты и ряда свидетелей суд не принимал во внимание, ориентируясь на слова господина Чугунова. Эпизод со взяткой описан судом противоположным образом: показания «свидетеля № 1», на основании которых Андрей Пригаров и был задержан в канун 2020 года, найдены противоречивыми и не заслуживающими доверия.

Обвинение во взятке выстраивалось вокруг слов бывшего директора городского МУСПП «Ритуал» Михаила Шулекина. За несколько дней до задержания Андрея Пригарова тот сам стал фигурантом уголовного дела о незаконном отчуждении земельного участка (ч. 4 ст. 160 УК РФ); спустя несколько недель оно было закрыто. Гособвинение настаивало, что подсудимый в течение порядка полутора лет получал по 500 тыс. руб. ежемесячно от руководства частной похоронной фирмы ООО «Ритуал», которые затем реинвестировал в строительство прощального зала с крематорием. Общую сумму взятки гособвинение оценило в 7,7 млн руб. Для реализации схемы, якобы по поручению прокурора, в состав учредителей частного «Ритуала» вошел Олег Вартанов. Михаил Шулекин уверял суд, что отдавал наличные господину Вартанову в своем кабинете в офисе муниципального «Ритуала» — деньги предназначались Андрею Пригарову. Противоречия нашлись и в словах Михаила Шулекина о происхождении средств: «Описывая источник получения денежных средств, которые передавались в качестве взятки, свидетель первоначально указывал половину чистой прибыли ООО „Ритуал“, в последующем свидетелем указывалось, что источником денежных средств являлась касса ООО „Ритуал“, а согласно окончательным показаниям свидетеля, подтвержденным последним в судебном заседании, взятка формировалась из денежных средств, полученных от использования автокатафалков, принадлежащих свидетелю № 2 (учредитель фирмы. — «Ъ»), и прибылью ООО „Ритуал“ не является».

В ходе предварительного расследования бывший руководитель МУСПП «Ритуал» менял показания, в том числе и относительно своей роли в деятельности одноименной частной фирмы. «Излагая сведения о своем участии в хозяйственной деятельности ООО „Ритуал“, первоначально свидетель указывал себя как создатель и неофициальный руководитель данной организации, а в последующих показаниях указывал, что он оказывал только консультативные услуги своему знакомому свидетелю № 2»,— гласит текст ­приговора.

Кировский райсуд, однако, признал экс-прокурора виновным в получении от потерпевшего Алексея Чугунова сруба в обмен на помощь в избавлении от уголовного преследования. Господин Чугунов вплоть до 2017 года был под следствием, в результате получил три с половиной года условно за то, что продал чужой земельный участок двум разным людям (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Сторона защиты настаивала, что строение перешло в пользование семьи Андрея Пригарова в счет долга. Якобы в 2010 году Алексей Чугунов взял 5 млн руб. в долг у своего соседа, но никак не мог отдать. Спустя несколько лет этот долг за 700 тыс. руб. купила мать Андрея Пригарова вскладчину с сыном. Якобы именно в счет этой задолженности сруб и перешел во владение семьи подсудимого. Суд поверил потерпевшему, который сообщил, что узнал про долг только на очной ставке.

Суд также нашел «невыгодным для потерпевшего» то, что не было составлено никаких документов, подтверждающих передачу дома в счет долга, и отметил отсутствие со стороны кредиторов попыток взыскать свое.

Договор уступки с матерью подсудимого суд назвал составленным «формально, с целью оказания помощи ПригаровуА.В. избежать уголовной ответственности».

В ходе разбирательства господин Чугунов менял показания вплоть до ходатайств о возврате дела на дополнительное расследование, однако получил отказ.

Адвокат Андрея Пригарова Андрей Морозов находит приговор крайне противоречивым: «Наверное только великий автор может одну часть романа написать в жанре комедии, а другую в жанре трагедии, но похоже, что приговор написан именно так». Господин Морозов добавил, что потерпевший имеет за плечами пять судимостей, первая из которых датирована 1973 годом. Защита подсудимого готовит кассационную жалобу.

Никита Маркелов