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В Энгельсе сменился прокурор

В Энгельсе Саратовской области назначен новый городской прокурор. Им стал Дмитрий Журавлев, который ранее занимал должность заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Дмитрий Журавлев родился в 1985 году. Он окончил Саратовский юридический институт МВД России и Саратовскую государственную юридическую академию. С 2007 года он работает в органах прокуратуры. За это время он прошел путь от помощника прокурора Саратовского района до заместителя прокурора Волжского района Саратова.

В июне 2021 года Дмитрий Журавлев был переведен на должность заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Саратовской области — начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции. Теперь он возглавит прокуратуру Энгельса, одного из крупнейших городов региона.

Дарья Васенина

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