Администрация Саратова подала в арбитражный суд области иски к некоторым перевозчикам, обслуживающим автобусные маршруты города. Публично власти объявили только об одном заявлении. Губернатор пригрозил другим перевозчикам аналогичными мерами, если в ближайшее время они не проведут «работу над ошибками» — горожане на протяжении нескольких лет жалуются на несоблюдение графика, старые грязные машины и поведение водителей. Депутаты отмечают: попытки изменить ситуацию предпринимались давно; сегодня речь может идти о переделе рынка. Эксперты считают, что мэрии давно пора было обратиться в суд.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд рассмотрит требования чиновников к перевозчикам в конце июня

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ Суд рассмотрит требования чиновников к перевозчикам в конце июня

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин пригрозил перевозчикам, работающим на ключевых автобусных маршрутах № 6, 11 и 53, исками об отзыве лицензии. В своем Telegram-канале он рассказал о многочисленных жалобах горожан. Недовольство первым из перечисленных маршрутов продиктовано недостатком машин на линии: «Перевозчик пообещал до конца июня обеспечить на линии необходимое количество транспорта. В противном случае также будем обращаться в суд». Нарекания по оставшимся двум «вызывают чистота салонов и хамское поведение водителей»: «Перед профильным министерством поставлена задача усилить работу по контролю. Рейды проводятся ­еженедельно».

2 июня мэрия сообщила об иске, поданном комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта в отношении работающего на 90м маршруте («Леруа Мерлен»— завод Крекинг) ООО «ТК „Дилижанс2“» из Кузнецка Пензенской ­области.

«Основным требованием является прекращение действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок из-за многочисленных нарушений интервалов движения, выявленных в ходе проверок, а также неустранения данных нарушений в досудебном порядке»,— объяснили в администрации. 15 апреля администрация анонсировала выпуск на линию дополнительных машин.

В картотеке арбитражных дел информации о соответствующем иске пока нет. В мае комитет обращался в региональный АС с заявлениями в отношении трех перевозчиков: 15го числа — к ИП СеребряковаА.А. (маршрут № 21 Новый порт — Геофизическая ул., лицензия действует до апреля 2024 года) и ООО «Икар-авто» (№ 4 Мкр. Цветочный — ГУЗ «Перинатальный центр Саратовской области», лицензия до 16 июля этого года); 23го — к ИП Данилов Андрей Валерьевич (№ 24 Техническая ул.— ГУЗ «СГКБ № 8», лицензия истекает в феврале 2027 года).

Предварительное заседание по 21му маршруту судья Инна Ванина назначила на 26 июня. Рассмотрение дела в отношении перевозчика 24го автобуса стартует 29 июня, судья та же.

Иск в отношении «Икар-авто» истец отозвал в день подачи. В отношении компании с указанным названием и ИНН существует дело о банкротстве. В декабре прошлого года АС СО принял от регионального управления ФНС и федерального ведомства иск о признании должника банкротом — компания должна налоговой свыше 17,3 млн руб.

• ООО «Икар-авто» числится правопреемником ООО «Икар». Компания основана в 2005 году, гендиректор — Олег Мастрюков, основной бенефициар — Вадим Факиров. Ключевой партнер «Икара» — ООО «Газпром трансгаз Саратов» (два контракта на 24,7 млн руб.). Среди правопреемников «Икара» есть еще две основанные в 2010 году компании с теми же учредителями: ООО «Икар-Трак» (обанкротилось в 2019 году) и ООО «Икар-Транс» (исключено из ЕГРЮЛ по инициативе налоговой в 2016 году).

Согласно данным kartoteka.ru, руководитель зарегистрированного в Кузнецке Пензенской области «Дилижанса2», перевозчика маршрута № 90,— уроженец Новобурасского района Саратовской области Алексей Витулев. Он же руководит «Икар-авто» (Саратов), иск к которому мэрия отозвала.

На просьбу «Ъ» поделиться мыслями о перспективах дела господин Витулев ответил так: «Как суд примет решение, я же не судья».

В мэрии не смогли оперативно ответить на вопрос «Ъ» о планах подавать аналогичные иски к другим пере­возчикам.

Лидер фракции КПРФ в Саратовской областной думе Александр Анидалов рассказал, что вопрос стоит на повестке не первый год: «Администрация города была абсолютно в курсе всего этого. Несколько лет назад они говорили, что ничего не могут сделать с этим, так как предусмотренные законом штрафы для перевозчиков несущественны». Господин Анидалов поддержал инициативу властей, но выразил опасения, что процесс может оказаться пиаром или переделом рынка пассажирских перевозок: «До мэрии информация о расписании транспорта доходит и по нормальным каналам, от людей. Но такая информация почему-то никого не интересует. А вот когда губернатор высказался — другое дело. Это похоже на пиар-ход со стороны правительства и мэрии. Но я очень надеюсь, что это не разборки для того, чтобы просто освободить соответствующие маршруты».

Город смог подать соответствующие иски после того, как появилась необходимая судебная практика, уверена юрист Гелена Алексеева: «Раньше город заключал с перевозчиками договоры, потом стал выдавать победителям конкурса свидетельства, разрешающие перевозки по определенным маршрутам. Это свидетельство арбитражный суд признал договором, на который распространяется действие гражданского законодательства. Это значит, что нарушение условий договора может стать основанием для его расторжения». По словам собеседницы «Ъ», повод для расторжения договора выбран не самый удачный: «Половина города перекопана. Завтра ответчик сможет взять справку у коммунальных служб о том, что по пути движения автобуса на проезжей части идут вскрышные работы». По словам собеседницы «Ъ», к городским перевозчикам есть более весомые претензии: «Если мы с вами откроем реестр перевозок, то у нас ежедневно около тысячи транспортных средств выходит на маршруты; все они совершенно новые, все они низкопольные, около 400 оборудованы для посадки пассажировинвалидов. Но в заявке на участие в конкурсе не нужно указывать регистрационные знаки подвижного состава, достаточно заявить характеристики и пригласить комиссию на осмотр. Для конкурса на один маршрут перевозчики снимают приличные машины с других, показывают их комиссии, а затем возвращают». По словам госпожи Алексеевой, такая схема, будучи законной, позволяет выводить на рейсы не тот подвижной состав, который изучала комиссия. В целом Гелена Алексеева высоко оценила инициативу властей, однако добавила, что подход не должен быть избирательным: подобные претензии следует адресовать большинству саратовских перевозчиков.

Дарья Васенина