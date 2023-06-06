Иск о признании действий нацистов геноцидом поступил в Волгоградский областной суд

Волгоградский Областной суд принял к рассмотрению иск прокурора о признании преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны геноцидом и преступлениями против человечности. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства дело будет рассмотрено судьей Алевтиной Курниковой.

По данным суда, заявление прокурора поступило в областной суд 3 июня. В нем содержатся факты массовых убийств, пыток, насильственной депортации и других нарушений прав и свобод мирного населения Волгоградской (Сталинградской) области в период с 1941 по 1945 годы. Всего по материалам дела, состоящим из 14 томов, зафиксировано более 130 тысяч жертв нацистских преступлений.

Дата заседания пока не назначена. Ожидается, что в ходе процесса будут допрошены свидетели и эксперты, а также представлены документальные доказательства.

Никита Маркелов